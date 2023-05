Miracolato, lo show di Max Angioni su Italia 1 martedì 30 maggio: durata e anticipazioni

Dopo l’esperienza de “Le Iene”, per Max Angioni arriva il momento di far debuttare “Miracolato”. Il suo nuovo show televisivo, riempirà il prime time estivo di Italia 1, promettendo tante risate a partire da domani sera, martedì 30 maggio. Il programma, che vedrà il volto comico nel ruolo di conduttore, promette tanta comicità e soprattutto ironia, in uno spettacolo che ci riporterà allo stile “Stand Up Comedy” del suo protagonista.

Miracolato, il nuovo programma di Max Angioni

Lo show televisivo si rifarà allo spettacolo di Max Angioni al Teatro Manzoni di Milano. Questa, una tappa del suo ultimo tour teatrale, che ha fatto attraversare al noto attore comasco tutta l’Italia, con spettacoli sold-out da Trenintino alla Sicilia. Un successo teatrale immenso, con oltre 30 mila biglietti venduti per lo spettacolo del giovane volto televisivo. Il suo show si rivela un viaggio simpatico nella sua vita, dove parlerà dei “miracoli” televisivi, il suo rapporto con i social network, lo sport e soprattutto il mondo televisivo.

Lo stile teatrale di Angioni in televisione

Per il progetto di “Italia 1 on Stage”, Mediaset punta a far arrivare il palco del cabaret nelle case di tutti i suoi telespettatori. Ecco perché guardare “Miracolato”, domani sera, sarà come recarsi al teatro e godere degli inconfondibili sketch e monologhi di Max Angioni. L’attore lombardo, di suo, non solo promette tanto divertimento. Creerà insieme al pubblico il suo spettacolo, con una forte iterazione con gli spettatori, tanta ironia, monologhi celebri e degni delle migliori risate, oltre alla presenza dei suoi folli personaggi, che a sorpresa compariranno lungo tutto lo spettacolo.

Uno spettacolo sulla vita delle celebrità

Lo show, con le sue note comiche e ironiche, vuole dare un occhio diverso alla vita quotidiana vissuta dalle star. Lo farà filtrando questa dimensione, secondo la sua immaginazione e soprattutto riformulando, in maniera divertente, questa bizzarra realtà italiana.