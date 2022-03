Miriam, chi è la nuova corteggiatrice di Luca a Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Tra i tronisti Luca Salatino e Matteo Ranieri, che stanno cercando l’amore sotto i riflettori: ci riusciranno a trovare la ragazza perfetta per loro? Al centro dello studio Miriam, una delle corteggiatrici di Luca. Conosciamola meglio!

Chi è Miriam di Uomini e Donne

Miriam è una bellissima ragazza, mora e dagli occhi azzurri e profondi. Di lei sappiamo che è napoletana, ha 26 anni, ma vive in provincia di Torino. Qui lavora come personal trainer, ma allena solamente le donne. Ha un fisico scultoreo e Luca non ha certo negato l’attrazione fisica che prova. Nascerà qualcosa anche a livello mentale? ‘Sei buono, non hai filtri, sei deciso, allo stesso tempo tenero’ – ha detto la corteggiatrice in esterna. Dichiarazioni che fanno presagire qualcosa di bello!