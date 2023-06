Miriana Trevisan, chi è il figlio Nicola: età, oggi, l’amore con Pago

Tutto pronto per un’altra puntata di Oggi è un altro giorno, lo show in onda su Rai 1 e condotto da Serena Bortone. Anche oggi andrà in onda una replica perché il programma si è preso la sua consueta pausa estiva. Verrà riproposta l’intervista di Miriana Trevisan. Ha attraversato un brutto momento dopo la rottura con l’ex marito Pago, ma la loro unica gioia rimane il figlio Nicola. Ecco chi è il piccolo e tutto quello che sappiamo su di lui!

La vita privata di Miriana Trevisan

Ma veniamo ora alla vita privata. Miriana Trevisan il 14 giugno del 2003 è convolata a nozze con il cantante Pacifico Settembre, meglio conosciuto semplicemente come Pago. La coppia ha un figlio, Nicola, ma nel 2013 i due hanno deciso di proseguire su due strade diverse. Ora sembrano davvero migliori amici, si aiutano, si supportano e si consolano. Lei ha avuto un flirt nella casa del Gf Vip 6 con Biagio Danelli, ma la conoscenza non è durata molto. Miriana Trevisan sembra pronta ad una nuova love story. Secondo gli esperti del gossip online, la sua nuova fiamma potrebbe essere proprio Eddy Siniscalchi, l’ex fidanzato di Valeria Marini. A lanciare la notizia è stato Alessandro Rosica, ‘l’investigatore social’. I due non hanno ancora confermato la notizia, ma ormai sono stati paparazzati diverse volte a cena insieme, anche in atteggiamenti intimi.

Chi è il figlio Nicola: età, oggi

Nicola è l’unico figlio della showgirl, avuto durante la relazione con Pago. Il piccolo è nato nel 2009 e ha circa 14 anni. Su di lui non si hanno molte informazioni perché è ancora molto piccolo e anche i suoi scatti in rete sono rari. Entrambi i genitori si sono espressi più volte in merito e vogliono salvaguardare la sua privacy fino all’età adulta. Tutto quello che sappiamo è che è molto legato a sua madre. Il papà ha raccontato: “Nicola è molto legato a Miriana. Quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così. È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino”. Ecco un loro dolce scatto:

Il rapporto tra Miriana e Pago oggi

Miriana e Pago oggi sono in ottimi rapporti. Hanno deciso che, anche se si sono seperati, rimangono comunque una famiglia e far star bene Nicola è la loro unica priorità. Tra loro è rimasta una grande stima reciproca e un grande affetto. Certo, la rottura è stata dolorosa, ma in più occasioni hanno raccontato che non c’è stato nessun ‘dramma’: la separazione è arrivata per motivi caratteriali. Durante una delle ultime ospitate a Verissimo hanno raccontato: “Non ha senso farsi la guerra dopo che ci si è amati, ma serve tanta intelligenza. Noi ci siamo sposati dopo solo sei mesi che ci conoscevamo”. Ha continuato: “Siamo molto diversi, io il giorno e lui la notte. Il nostro matrimonio è finito per le differenze caratteriali. Ma sono contenta di aver avuto un bambino con lui, è un padre meraviglioso. Per lui provo stima e affetto, nessun rancore”.