Miriana Trevisan è fidanzata? Età e vita privata

Tutto pronto per un’altra puntata di Oggi è un altro giorno, lo show in onda su Rai 1 e condotto da Serena Bortone. Anche oggi andrà in onda una replica perché il programma si è preso la sua consueta pausa estiva. Verrà riproposta l’intervista di Miriana Trevisan, volto noto della tv, ex protagonista di Non è la Rai di Buoncompagni e anche ex inquilina della casa del Grande Fratello vip che ha fatto molto parlare di sé. Ha attraversato un brutto momento dopo la rottura con l’ex marito Pago, ma adesso sembra pronta ad una nuova avventura amorosa. Ecco tutto quello che sappiamo sul suo nuovo fidanzato!

La vita privata di Miriana Trevisan

Ma veniamo ora alla vita privata. Miriana Trevisan il 14 giugno del 2003 è convolata a nozze con il cantante Pacifico Settembre, meglio conosciuto semplicemente come Pago. La coppia ha un figlio, Nicola, ma nel 2013 i due hanno deciso di proseguire su due strade diverse. Ora sembrano davvero migliori amici, si aiutano, si supportano e si consolano. Lei ha avuto un flirt nella casa del Gf Vip 6 con Biagio Danelli, ma la conoscenza non è durata molto.

Miriana Trevisan è fidanzata?

Tutti i gossip degli ultimi giorni parlano chiaro: Miriana Trevisan sembra pronta ad una nuova love story. Chi sarà il fortunato? Secondo gli esperti del gossip online, la sua nuova fiamma potrebbe essere proprio Eddy Siniscalchi, l’ex fidanzato di Valeria Marini. A lanciare la notizia è stato Alessandro Rosica, ‘l’investigatore social’. I due non hanno ancora confermato la notizia, ma ormai sono stati paparazzati diverse volte a cena insieme, anche in atteggiamenti intimi.

Ecco chi è Eddy Siniscalchi

Eddy Siniscalchi non è nuovo nel mondo del gossip: è l’ex fidanzato di Valeria Marini. Ma chi è lui? Si tratta di un manager di 35 anni di origini napoletane. Si occupa del settore immobiliare e finanziario e vive a Milano. Non si hanno molte altre informazioni su di lui e rimaniamo in attesa di una conferma (o smentita) ufficiale.