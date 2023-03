Mogol, chi è la moglie Daniela: età, lavoro, figli

Paroliere, anche se lui preferisce essere definito autore, scrittore di innumerevoli brani che hanno fatto la storia del nostro paese. Stiamo parlando del grande Mogol, una delle pietre miliari della nostra cultura musicale. Lucio Battisti su tutti, ma anche tantissimi altri artisti che, nel corso della sua lunghissima carriera (che non accenna a fermarsi!), hanno potuto beneficiare dei suoi capolavori. Ma se sulla sua vita professionale sappiamo praticamente tutto che dire di quella privata? Chi è ad esempio la moglie di Mogol? Diamo risposta a queste domande nel seguente articolo!

Cosa sappiamo della vita privata di Mogol, chi è la moglie

Il cielo in una stanza, Stessa spiaggia stesso mare, Una lacrima sul viso, Riderà, Non è Francesca. Chi non ha mai sentito questi brani? Per non parlare dei testi scritti per Battisti: Acqua azzurra, acqua chiara, Dieci Ragazze, Si viaggiare, Una donna per amico, Mi ritorni in mente, ma anche in questo caso l’elenco continuerebbe a lungo. Insomma, Mogol rappresenta un pezzo di storia dell’Italia in musica (leggi qui la sua scheda). Dal punto di vista della sua vita privata sappiamo invece che sono state ben tre le donne che fanno parte della sua vita. Oggi però l’autore è sposato con Daniela Gimmelli. Cosa sappiamo su di lei? Intanto possiamo dire che è nata a Roma e che ha una sorella gemella che si chiama Barbara; suo padre invece è un Ingegnere. Ama molto la musica (e non potrebbe essere altrimenti!). Ma prima di legarsi a Mogol la donna è stata insieme per ben 17 anni, di cui 3 da sposata, con Massimo Modugno, il figlio del grande Domenico.

Chi è la ex moglie di Mogol: gli amori dello scrittore, figli

Ma Daniela non è stata la prima moglie per lo scrittore. Prima di lei Mogol ha avuto un’altra compagna, Serena De Pedrini, con la quale ha avuto tre figli: Mario, Alfredo e Carolina. Il quarto invece, Francesco, è arrivato da una relazione con un’altra donna, Gabriella Marazzi, di professione poetessa e pittrice. Il secondogenito Alfredo Rapetti, conosciuto artisticamente come “Cheope”, è anch’egli paroliere ed ha scritto testi, tra gli altri, per Laura Pausini, per Raf e per l’inno della Ternana.

Mogol (Siae)”Soddisfatto per nuovo sistema tutele lavoratori spettacolo” (ilcorrieredellacitta.com)