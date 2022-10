Monica, chi è la corteggiatrice di Federico Dainese a Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio, sotto i riflettori, il nuovo tronista Federico Dainese, già corteggiatore nella scorsa edizione, che ha deciso di mettersi in gioco. E trovare l’amore. A corteggiarlo la bellissima Monica. Sarà lei la donna giusta per lui?

Chi è Monica, la corteggiatrice di Federico

Monica è una bellissima ragazza, è siciliana. Ha raccontato di essere onesta, molto sincera e l’esterna, la prima, con Federico è stata molto carina: i due si sono allenati insieme, tra risate e scherzi.

“Sei simpatico, solare, mi sembri dinamico, spiritoso” – ha detto Monica, che ha visto in Federico un ragazzo speciale. Lei ha 28 anni e la differenza d’età con il tronista, che è un po’ più piccolo, la spaventa. Monica ha detto di essere molto puntuale e fiscale, odia il ritardo.

Nella vita è un’estetista, ama lo sport e il suo fisico perfetto ne è la dimostrazione. Sarà lei la ragazza giusta per il tronista, che non ha certo nascosto la sua passionalità? L’esterna è andata bene, oltre le aspettative di entrambi. E tra i due c’è stata molta complicità.