Monica Leofreddi, chi è il marito Gianluca Delli Ficorelli: età, lavoro, oggi, matrimonio, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Gina Rovere e agli affetti stabili, che sono una presenza fissa del programma, anche la conduttrice e giornalista Monica Leofreddi. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per il marito Gianluca Delli Ficorelli.

La storia d’amore tra Monica Leofreddi e il marito Gianluca Delli Ficorelli

Dopo una lunga storia d’amore con il cantautore romano Antonello Venditti, Monica Leofreddi ha ritrovato la serenità. E l’ha ritrovata al fianco del marito Gianluca Delli Ficorelli. “Quando l’ho conosciuto eravamo entrambi grandi e quindi siamo subito andati a convivere e abbiamo cercato un figlio. Abbiamo provato anche con l’adozione, mi sono sottoposta a diverse cure e quando stavamo per arrenderci è arrivata la notizia più bella” – ha raccontato qualche mese fa la conduttrice a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo. “Lo ringrazio pubblicamente, anche se l’ho fatto in privato perché è sempre stato presente nel mio desiderio di maternità” – ha detto. I due sono convolati a nozze e dal loro splendido amore sono nati due figli, che oggi hanno 13 e 11 anni.

Cosa sappiamo su di lui

Gianluca Delli Ficorelli, conosciuto come marito di Monica Leofreddi, è in realtà un rinomato dentista di Roma. Lui è nato l’8 aprile, ma non sappiamo esattamente di che anno, ed è ben lontano dal mondo dello spettacolo. Tutto concentrato sul suo lavoro, nel suo studio ‘ospita’ spesso personaggi vip che si rivolgono a lui per la cura dei denti: da Fiorello allo chef stellato Ingles Corelli.

Instagram di Gianluca Delli Ficorelli

Il dentista Gianluca Delli Ficorelli ha un profilo Instagram e con l’account @studio_dellificorelli vanta oltre 1.000 followers. Qui, in realtà, condivide scatti dei suoi lavori e dei suoi pazienti, che si affidano a lui.