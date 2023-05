Monica Leofreddi, chi sono i figli: età, lavoro, oggi, vita privata

Ci sarà anche Monica Leofreddi tra gli ospiti in studio da Serena Bortone nel talk pomeridiano di Rai 1 Oggi è un altro giorno, appuntamento fisso della fascia pomeridiana. Sarà l’occasione per conoscere più da vicino la conduttrice televisiva anche dal punto di vista della vita privata. Sapevate infatti che ha dei figli? Cerchiamo allora di saperne di più con quest’articolo!

Cosa sappiamo sulla vita privata di Monica Leofreddi, marito, figli

La conduttrice, che negli anni ha condotto varie trasmissioni di successo, da Unomattina alla Domenica Sportiva passando per lo Zecchino d’Oro, quest’anno ha compiuto 58 anni. Il suo nome, oltre che chiaramente ad essere legato al mondo della tv per via della sua professione, è stato legato per anni a quello del cantante Antonello Venditti. Dopo la fine della relazione si è sposata con Gianluca Delli Ficorelli, odontoiatra di Roma. La coppia ha avuto due figli, anche se mediante la fecondazione assistita: si chiamano Riccardo, nato nel gennaio del 2012 quando la conduttrice aveva 46 anni, e Beatrice. Per quanto riguarda la storia d’amore con il compagno, nel 2015 Monica e Gianluca si sono sposati: quest’anno festeggeranno 8 anni di matrimonio, ai quali sommare altri 11 anni di fidanzamento antecedenti alle nozze. Lei si dice molto felice al suo fianco ed è anche molto gelosa del marito. La coppia sembra davvero molto affiatata ancora oggi!

La carriera

Per quanto riguarda la sua sfera professionale in pillole – in questo articolo potete trovare la sua scheda completa – il suo esordio e debutto risale negli anni ’80 con alcune trasmissioni sportive in onda su Rai 2. Quindi arrivano i ruoli a Unomattina e soprattutto alla Domenica Sportiva. E poi Piazza Grande, nuovamente Unomattina (nella versione Estate, ndr), Lo Zecchino D’oro. Recentemente è opinionista dei programmi televisivi Italia Sì e Ore 14.