Monica Leofreddi vittima di stalking: cosa è successo, chi era lo stalker

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Gina Rovere e all’intervista esclusiva a padre Georg Gänswein, arcivescovo e Prefetto della Casa Pontificia, già Segretario particolare di Benedetto XVI, anche la conduttrice e giornalista Monica Leofreddi. Che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore, fino alla pagina buia che l’ha vista vittima di uno stalker per anni.

Monica Leofredi e l’incubo dello stalker

Per anni la giornalista e conduttrice romana Monica Leofreddi è stata vittima di uno stalker che per quattro anni, senza sosta, l’ha perseguitata. Lui, G.I, è stato condannato a 18 mesi di carcere, ma quell’uomo ha sicuramente stravolto la vita della donna, che si è vista costretta a cambiare casa e abitudini per paura di essere cercata. Un vero e proprio incubo. “Durante il processo ha ammesso tutto, per me provava un amore cosmico. E’ stato condannato a un risarcimento economico e a un anno di mezzo, ma di cosa non lo so: non sta in carcere, ma ai domiciliari, vive la sua vita” – aveva raccontato qualche anno fa al settimanale Visto la conduttrice.

La vicenda

A quanto pare l’uomo si è ‘spacciato’ per amante della Leofreddi, poi per commercialista. E anche medico. Ma non solo. L’uomo era riuscito anche a reclamare la paternità del figlio della conduttrice. Insomma, un vero e proprio incubo, che fortunatamente fa parte del passato. Per anni lei è stata oggetto di persecuzione da parte dell’uomo, poi il 4 febbraio del 2014 è arrivata la sentenza definitiva che ha condannato l’uomo alla pena di un anno e sei mesi di carcere.

Ora la conduttrice Monica Leofreddi non ha dimenticato, perché non si può, ma ha ritrovato la serenità al fianco del marito Gianluca Delli Ficorelli, un dentista romano e papà dei suoi due meravigliosi figli.