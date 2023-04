Monsignor Vincenzo Paglia: chi è, età, oggi, libri, la Pontificia Accademia per la vita

Monsignor Vincenzo Paglia è un celebre sacerdote che oggi, in occasione del venerdì santo, sarà ospite da Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno”. Racconterà tutto della sua conversione e delle missioni per la pace che sta portando avanti. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è Monsignor Vincenzo Paglia: età e conversione

Monsignor Vincenzo Paglia è un nome noto nel mondo religioso e cristiano, è nato a Boville Enrica, nella provincia di Frosinone, il 21 aprile del 1945 e oggi ha quasi 78 anni. È sempre stato una persona molto religiosa e studiosa, fin da piccolo. Ha frequentato il Pontificio Seminairo Romano Minore e poi Superiore, poi si è laureato in teologia e filosofia presso la Pontificia Università Lateranense e in pedagogia all’Università di Urbino. Con sua grande gioia, è diventato ufficialmente sacerdote il 15 marzo del 1970 e ha operato in diverse chiese di Roma e non solo: Casal polacco, la Basilica di Santa Maria in Trastevere e di Sant’Egidio. Non sono mancate le missioni all’estero, soprattutto nei Balcani tra Ungheria e Romania.

L’impegno con la Pontificia Accademia per la vita

Vincenzo Paglia è molto noto anche perché dal 15 agosto 2016 è stato nominato da Papa Francesco come presidente della Pontificia Accademia per la vita. Cos’è questo istituto? Si tratta di un luogo fondato da Giovanni Paolo II che si occupa di ricerca e di studio, con una connotazione prettamente scientifica. L’arcivescovo, dunque, è il gran cancelliere del Pontificio Istituto per studi scientifici su matrimonio e famiglia. I tre pilastri sono: studiare, formare e informare. Tuttavia, non sono mancati i numero scandali e le tante polemiche dovute alle dichiarazioni di alcuni membri, come posizioni fortemente antiabortiste. Il presidente ha sempre cercato di giustificare o spiegare le parole dei colleghi con pubbliche dichiarazioni, ma anche all’interno del mondo cattolico non sono mancati i dissensi.

Cosa fa oggi e quali libri ha scritto

Ad oggi, Vincenzo Paglia si occupa di evangelizzazione e sensibilizzazione su alcuni temi, e lo fa soprattutto attraverso la scrittura. Infatti, ha scritto molti libri, uno degli ultimi di gran successo è uscito nel 2020 e nel testo ha riflettuto su tutti gli effetti che la pandemia ha avuto sulle popolazioni e si chiama “Pandemia e fraternità”. Ma non solo, ha scritto anche altri volumi, tra cui: