Morena Firpo, chi è la compagna di Sergio Muniz: età, lavoro, yoga, figlio, altezza e Instagram

E’ tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Sergio Muniz, ma conosciamo meglio l’attuale compagna Morena.

Chi è Morena, la compagna di Sergio Muniz

Sergio Muniz, modello e attore spagnolo che da tempo vive in Italia dove ha collezionato un successo dopo l’altro tra fiction, film sul grande schermo e spettacoli teatrali, è legato sentimentalmente a Morena. La donna che ha stregato il suo cuore è di Genova, è un’insegnante di yoga. Ma non solo. Ha tantissime passioni, ha viaggiato molto ed è la mamma del suo unico figlio, Yari.

Sappiamo che Morena Firpo è nata a Genova nel 1984, ama viaggiare e ha una laurea in traduzione e interpretariato in lingua russa, inglese e spagnola.

La passione per lo yoga e la scuola

Ha girato il mondo e nel 2007 si è avvicinata allo yoga. Ma non solo. Ha anche conseguito un master in internalizzazione di impresa, poi si è trasferita a Milano per lavorare allo IED. Ma la passione per lo yoga era troppo forte così ha seguito un percorso di studi, si è specializzata e nel 2015 ha dato vita a un’associazione dilettantistica in Liguria.

Come si sono conosciuti Morena e Sergio Muniz

I due pare si siano conosciuti nel 2016 grazie ad amici in comune durante un corso di yoga. Lui, infatti, è un grande appassionato della disciplina, lei è un’insegnante affermata. L’incontro, quindi, risale al 2016: il modello e attore stava affrontando una pagina brutta della sua vita, quella legata alla rottura con l’ex moglie Beatrice Bernardin, donna che aveva sposato nel 2009. Un momento doloroso se non fosse che proprio in quel periodo Sergio ha conosciuto e si è innamorato di Morena, durante un corso di un Yoga Day. I due ora sono affiatati, complici e innamorati come non mai: da anni vivono a Levanto con tre gatti e un cane. Ora la famiglia si è allargata perché sono diventati genitori del piccolo e bellissimo Yuri, che è venuto al mondo il 19 gennaio dello scorso anno.

Chi è Sergio Muniz?

Sergio Muniz è nato a Bilbao il 24 settembre del 1975 e nel 1995 si è trasferito in Italia, dove ha incominciato a lavorare come modello. Nel 2004 ha vinto la seconda edizione del reality L’isola dei famosi condotta su Rai 2 da Simona Ventura e l’anno seguente Sergio ha esordito come protagonista, nel ruolo di Alfredo Germoni, nella miniserie tv La signora delle camelie, in onda su Canale 5. Nel 2006 si è fatto notare anche nel suo Paese: ha esordito come attore con il ruolo di Juan Borgia nel film Los Borgia, diretto da Antonio Hernandez ed è stato inviato nel reality El traidor su Cuatro Tv. Insomma, una carriera brillante alle spalle e tanto amore in casa, circondato dall’affetto della sua Morena.

Instagram di Morena

Morena ha un profilo Instagram e con l’account @mudrani_yoga vanta oltre 3.000 followers. Qui, sulla piattaforma, condivide scatti della sua vita quotidiana, tra lezioni di yoga e immagini di famiglia con il suo adorato Sergio e il piccolo Yari.