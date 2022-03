Sergio Muniz: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, dove vive, altezza, Instagram, fidanzata

E’ tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Sergio Muniz, ma conosciamolo meglio!

Chi è Sergio Muniz, la biografia

Sergio Muniz è nato a Bilbao il 24 settembre del 1975 e nel 1995 si è trasferito in Italia, dove ha incominciato a lavorare come modello. Nel 2004 ha vinto la seconda edizione del reality L’isola dei famosi condotta su Rai 2 da Simona Ventura e l’anno seguente Sergio ha esordito come protagonista, nel ruolo di Alfredo Germoni, nella miniserie tv La signora delle camelie, in onda su Canale 5. Nel 2006 si è fatto notare anche nel suo Paese: ha esordito come attore con il ruolo di Juan Borgia nel film Los Borgia, diretto da Antonio Hernandez ed è stato inviato nel reality El traidor su Cuatro Tv

Il successo e i film

Sergio Muniz è stato anche protagonista del film I Giorni perduti, che è stato presentato in anteprima a Verona. Ha girato Dark Resurrection – Volume 1 ed è stato protagonista nella miniserie tv di successo Caterina e le sue figlie 2, per la regia di Vincenzo Terracciano, in onda nel 2007 su Canale 5. Piccolo e grande schermo, ma anche teatro, dove nel 2007 ha preso parte alla commedia Pene d’amor perdute con Nathalie Caldonazzo e Melania Maccaferri.

Le fiction e l’esordio come cantante

Sergio Muniz ha preso parte a diverse fiction di successo. Tra queste Io non dimentico, Terapia d’urgenza, dove ha interpretato il ruolo del dottor Nicola Palumbo e Squadra antimafia- Palermo oggi 3. Nel 2009, però, ha esordito come cantante con il singolo La Mar e nell’estate del 2014 ha inciso un EP dal titolo Playa. Nella stagione 2016-2017 ha collaborato con i Terapia Band e nel 2020 ha partecipato alla decima edizione di Tale e Quale Show, programma di successo di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Chi è la moglie, vita privata

Veniamo ora alla vita privata. Della sfera sentimentale di Sergio Muniz, vista la sua riservatezza, si sa molto poco. Nel 2009 si è sposato con Beatrice Bernardin, ma i due si sono separati nel 2017. Attualmente Sergio sembra essere legato ad una ragazza di nome Morena.

Chi è Morena Firpo, figlio

Morena sembrerebbe essere l’attuale fidanzata di Sergio Muniz. I due pare si siano conosciuti nel 2016 grazie ad amici in comune durante un corso di yoga. Lui, infatti, è un grande appassionato della disciplina, lei è un’insegnante affermata. Sappiamo che è nata a Genova nel 1984, che ama viaggiare e che ha una laurea in traduzione e interpretariato in lingua russa, inglese e spagnola. Ha girato il mondo e nel 2007 si è avvicinata allo yoga. Ma non solo. Ha anche conseguito un master in internalizzazione di impresa, poi si è trasferita a Milano per lavorare allo IED. Ma la passione per lo yoga era troppo forte così ha seguito un percorso di studi, si è specializzata e nel 2015 ha dato vita a un’associazione dilettantistica in Liguria. Sergio e Morena da tempo vivono insieme e dal loro amore è nato il figlio Yuri.

Sergio Muniz: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @sergiomunizllorente vanta oltre 22 mila followers.