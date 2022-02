Morgan: chi è, età, carriera, canzoni, chi è la compagna, vita privata, figlie, Instagram, Alessandra Tripoli e Ballando con le Stelle

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, sempre per lo spazio dedicato alla musica, anche Morgan, che omaggerà Patty Pravo eseguendo al pianoforte ‘Pensiero stupendo’ e ‘Non ti bastavo più’.

Morgan: chi è, età, carriera, canzoni, Ballando con le Stelle

Morgan è nato il 23 dicembre 1972 a Milano. All’anagrafe Marco Castoldi, Morgan ha iniziato gli studi di piano e chitarra fin da giovanissimo. Si appassiona inizialmente al genere New romantic e successivamente al Rock. Nella sua carriera si è spesso ispirato ad artisti internazionali di primo piano come i Doors, i Depeche Mode, i Police e i Duran Duran.

Nel 1991 insieme a Andrea Fumagalli, Marco Pancaldi e a Stefano Panceri fonda il gruppo musicale dei Bluvertigo. Vincono numerosi premi e riconoscimenti tra cui l’Mtv Europe Music Awards nel 1997. Nel 2016 partecipa come solita al Festival di Sanremo con il brano “Semplicemente”. Poi nel 2020 torna all’Ariston con Bugo e nel 2021 ha partecipato a Ballando con le Stelle.

Morgan: chi è la moglie, vita privata, figlie, compagna

Relativamente alla vita privata Morgan ha avuto vari problemi, in primis la morte del padre che si è tolto la vita quando l’artista aveva 16 anni. Questo ha portato ad un periodo buio per Morgan che ha sofferto di depressione. La sua storia d’amore più importante è stata quella con Asia Argento con la quale ha avuto una figlia: Anna Lou. Successivamente Morgan ha avuto una relazione con la concorrente di X Factor 5 Jessica Mazzoli dalla quale è nata la seconda figlia Lara.

Morgan: Instagram

Il profilo Instagram ufficiale di Morgan è @morganofficial.