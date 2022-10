Morgane Detective Geniale 2, anticipazioni terza puntata 18 ottobre 2022: trama episodi

Terza e penultima puntata di Morgane Detective Geniale, la serie tv di successo trasmessa su Rai 1 e giunta alla sua seconda e imperdibile stagione. Il prossimo 18 ottobre, sempre di martedì e salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda una nuova puntata, con altri due episodi. Cosa succederà alla stravagante protagonista? Ci saranno colpi di scena?

Anticipazioni episodi di Morgane Detective Geniale 2

Nel primo episodio della serata dal titolo ‘Sentenza finale’ vedremo Morgane aiuterà la polizia ad indagare sull’omicidio di Carole Massart, giudice che stava lavorando sul caso di un ragazzo morto per coma etilico. Chi l’avrà uccisa? Nel secondo episodio, invece, “S come Italia”, Morgane e Karadec dovranno indagare sulla morte di un giovane. Ma Morgane dovrà fare anche i conti con i colleghi, sempre più diffidenti.

Dove vedere tutti gli episodi

Tutti gli episodi di Morgane sono disponibili in replica sul portale Rai Play. Il 25 ottobre, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda l’ultima puntata con gli ultimi due episodi. Da non perdere!