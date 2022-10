Morgane Detective Geniale 2, anticipazioni ultima puntata: trama episodi di martedì 25 ottobre 2022

Sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori, ma la seconda stagione della serie tv di Rai 1, Morgane Detective Geniale, è quasi giunta al capolinea. E martedì 25 ottobre, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata della fiction francese: ci saranno colpi di scena? Cosa succederà alla stravagante Morgane?

Gli ultimi due episodi di Morgane Detective Geniale

Nel primo episodio, dal titolo 55 chili, Morgane dovrà indagare su un corpo, sepolto da poco, che scompare senza lasciare traccia. Cosa è successo?

Nel secondo e ultimo episodio della serata, dal titolo “Insperata fortuna” Morgane e la sua squadra dovranno indagare sulla sparatoria, che ha coinvolto Roxane, l’ispettore. E il passato torna a bussare nella vita dei protagonisti. Qualcuno ha cercato di uccidere l’uomo?

Dove vedere le repliche

Ricordiamo che tutti gli episodi di Morgane Detective Geniale sono disponibili in streaming e in replica, sempre in forma gratuita, sul portale Rai Play. L’appuntamento con l’ultima puntata, invece, è per martedì 25 ottobre, subito dopo I Soliti Ignoti di Amadeus.