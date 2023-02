Morta dopo una febbre alta l’attrice Monica Carmen Comegna: aveva 43 anni, cosa è sucesso

È morta l’attrice Monica Carmen Comegna. La donna era originaria di Casoli, in provincia di Chieti ed è deceduta improvvisamente ieri. Aveva solamente 43 anni. L’attrice era ricoverata a seguito di una febbre alta contratta nei giorni precedenti. L’ultimo saluto alla donna si terrà oggi, venerdì 3 febbraio, a Casoli.

Lutto nel mondo del cinema: è morto Alessandro De Santis

La carriera di Monica Carmen Comegna

La carriera della donna era cominciata alla fine degli anni Novanta quando recitò nel film Terra Rossa di Giorgio Molteni. Successivamente, nel 2001, lavorò con Rupert Everett, Elle Macpherson, Naike Ravelli per il film South Kensington di Carlo Vanzina. Ma non solo cinema. L’attrice era noto anche sul piccolo schermo. Nel 2003 prese, infatti, parte al film tv di Rai 1 Una famiglia per caso e poi in L’altra donna con Anita Caprioli e Alessio Boni. La donna aveva inoltre preso parte a diverse serie targate Mediaset e Rai come Don Matteo e R.I.S-Delitti imperfetti.

L’ultimo saluto

L’ultimo saluto alla donna di terra oggi a Casoli, sua città natale. Il rito delle esequie verrà celebrato alle 16.30 nella chiesa di Santa Reparata. Una morte improvvista quella della 43enne che lascia un vuota incolmabile in quanti la conoscevano e le volevano bene. Numerosi i messaggi di cordoglio che si stanno avvicendo sui social nel corso di queste ore. Momenti difficili e dolorosi quelli vissuti dalla famiglia dell’attrice. Monica lascia la figlia Nina, il compagno Enrico, i genitori Donato e Rosanno ed il fratello Mauro.