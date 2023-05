Morta Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello: aveva 37 anni, ecco cosa è successo

Lutto nel mondo del Grande Fratello. È morta Monica Sirianni, ex concorrente del noto reality di Canale 5. La donna aveva 37 anni e venerdì 5 maggio si trovava insieme ad un gruppo di amici, in un bar a Catanzaro ,quando è stata colpita da un malore che si è rivelato fatale. Ma cosa le è accaduto e cosa sappiamo di lei? Ancora, quando aveva preso parte al reality?

Come è morta Monica Sirianni del Grande Fratello

Iniziamo subito col dire che Monica Sirianni ha fatto parte del cast Grande Fratello nel 2011, edizione nella quale i concorrenti erano esclusivamente persone sconosciute al pubblico da casa. Al timone di quella edizione c’era Alessia Marcuzzi mentre Alfonso Signorini era ancora un’opinionista. Quando prese parte al reality la ragazza aveva 25 anni. Figlia di immigrati calabresi trasferitisi a Sidney, Monica aveva fatto ritorno in Italia nonostante il parere avverso dei genitori. Durante la partecipazione al Grande Fratello, la giovane iniziò una storia d’amore con Fabrizio Conti e per lui decide di lasciare il suo fidanzato Diego Bevilacqua. Tuttavia, la loro relazione finì poco dopo la conclusione del programma. Ora, la giovane Monica Sirianni è deceduta a seguito di un malore improvviso. Nonostante sia stata trasportata d’urgenza nel nosocomio di Soveria, per lei non c’è stato nulla da fare ed è morta poco dopo. Attualmente in corso tutti i necessari accertamenti al fine di determinare con precisione la causa del decesso. Al momento, non è escluso che la giovane sia stata colta da un infarto.

I messaggi di cordoglio

Dopo la partecipazione al reality, la giovane aveva abbandonato il mondo dello spettacolo e della televisione. Una morte improvvisa la sua, che ha lasciato tutti sgomenti. Sono numerosi i messaggi di cordoglio in suo ricordo che in queste ore si stanno avvicendando sui social.