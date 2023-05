Moto GP Francia: orari e dove vedere la gara in diretta tv e su TV8

“Gas a martello e via”, tutto è pronto per la tappa del Moto GP in Francia. In un tracciato storicamente ostico, il nostro Francesco Bagnaia continuerà la difesa del proprio Titolo Mondiale a bordo della sua Ducati. La pista di Le Mans è ostica, tanto da premiare non solo i piloti più veloci, ma anche quelli con le migliori doto tecniche. Un circuito che, per la propria costruzione, esalta le doti delle automobili (la famosa “24 ore di Le Mans”) e delle motociclette che ci sfrecciano su.

La Moto GP arriva in Francia: la prova Le Mans

Siamo arrivati alla quinta tappa del Motomondiale, con Pecco Bagnaia che continua a dominare la classifica per provare a vincere il secondo titoli iridato. Sarà dura, sia chiaro, ma la vittoria di Jerez in Spagna fa ben sperare. Certo, i problemi in casa Ducati non mancano: il pilota Enea Bastianini resta ancora ai box. Al suo posto correrà il terzo pilota del team, ovvero Danilo Petrucci. Per quello che concerne gli avversari, Marc Marquez prova a rientrare a pieno regime nelle logiche di questo Mondiale, pur cosciente di aver saltato gli ultimi tre GP per problemi fisici.

Dove vedere il GP di Francia?

La gara andrà in onda domenica 14 maggio 2023 alle ore 14, presso il canale di Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Per vedere invece la tappa in streaming, basterà andare su NOW. Per lo streaming, annunciata la leggendaria telecronaca di Guido Meda (storia del Moto GP in Italia) e Mauro Sanchini. Dai box, invece, ci accompagnerà la voce di Mattia Pasini. Spetterà invece a Vera Spadini gli approfondimenti della gara, che avverranno prima e dopo la tappa del Motomondiale. Le repliche andranno in onda su TV8.

Il programma di domenica per le moto di Sky Sport