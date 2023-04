Moto GP Jerez 2023, orari tv8, dove vedere la gara in tv: orari e canali

Pronti ad attivare il conto alla rovescia? La Moto GP sta per approdare sul circuito di Jerez per il quarto appuntamento della stagione e i fan di questo sport non vedono l’ora di seguire tutti gli appuntamenti, dalle prove libere alle qualifiche, fino alla gara vera e propria. Ma dove sarà trasmesso l’evento in tv? E a che ora bisognerà sintonizzarsi davanti al piccolo schermo?

Dove vedere in tv la Moto GP Jerez 2023

Sarà una domenica all’insegna dello sport, tra moto GP, F1 di Baku, partite di calcio e il Napoli che si prepara a festeggiare la vittoria dello scudetto. Per quanto riguarda la Moto GP, sul circuito di Jerez, ricordiamo che l’italiano Marco Bezzecchi è in testa con 64 punti, seguiti da Francesco Bagnaia con 53. Massima attenzione anche su Luca Marini, reduce dal primo podio in top class nel GP delle Americhe, mentre Dani Pedrosa sarà in pista con KTM. Ma ecco dove seguire gli eventi, tutti i dettagli e le informazioni utili.

La Moto GP verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Moto GP per gli abbonati, ma sarà disponibile in chiaro, quindi gratuitamente, anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

Orari su TV8 e SKY

Proprio per evitare sovrapposizioni con la Formula 1 di Baku, la gare di Moto GP di domani ci saranno alle 12, alle 13.15 e poi alle 15. Ma ecco il calendario completo di oggi, sabato 29 aprile e domani, domenica 30.

Orari Moto GP 29 aprile su Sky e Now

8.40-9.10 Moto3 Prove 3

9.25-9.55 Moto 2 Prove 3

10.10-10.40 Moto GP Prove Libere

10.50-11.30 Moto GP Qualifiche

12.50-13.30 Moto 3 Qualifiche

13.45-14.25 Moto 2 Qualifiche

15.00 Moto GP Sprint Race

Orari Moto GP 30 aprile 2023, la gara

10.45-10.55 Moto GP Warm Up

12.00 Moto 3 Gara

13.15 Moto 2 Gara

15.00 Moto GP Gara.

La Moto GP si potrà seguire anche su TV8 a partire dalle 11.30, con la gara alle 15.