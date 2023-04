F1 GP Baku 2023, a che ora vedere la gara: orari tv8, canale e repliche

F1 GP Baku 2023. Ci siamo. La diretta per le qualifiche di Formula 1 2023 al GP dell’Azerbaijan a Baku per stabilire la pole position della gara di domenica, inizia proprio oggi, venerdì 28 aprile 2023. Un nuovo format, per tutti gli appassionati dello sport, che prevede qualifiche al venerdì e shootout e sprint race al sabato.

Ricordiamo che la Formula 1 aveva lasciato Melbourne e l’Australia tra le polemiche per una gara che era stata contrassegnata da una serie abbastanza folta di bandiere rosse, con tanto di partenze poco chiare. Ma, ora, messi a tacere gli spiriti caldi, grazie anche all’incursione del tempo che tutto raffredda, ecco che dopo quasi un mese di pausa ritornano a rombare i motori proprio in questo infuocato fine settimana antecedente al primo maggio. Il tempo, certo, è servito anche ai diversi team per poter lavorare sulle vetture, ma il fatto che il format preveda la Sprint difficilmente vedrà le scuderie introdurre grandi novità, in ogni caso.

Diretta su Sky, differita su TV8 per la F1

Per tutti gli appassionati, ricordiamo come poter seguire in diretta o in differita le gare in questi giorni. L’evento clou sarà ovviamente trasmesso in diretta su Sky Sport, e anche in streaming su Now. Per coloro che, invece, non riusciranno ad essere compatibili con la diretta, basterà andare su TV8 dove tutti gli eventi verranno trasmessi in differita: Qualifiche, Shootout, Sprint e Gara. Anche su FormulaPassion.it troverete come sempre la diretta scritta di tutte le sessioni. Ecco nel prossimo paragrafo il programma nel dettaglio con orari ed eventi salienti.

GP Azerbaijan 2023,programmazione completa