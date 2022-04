Nada Ovcina, chi è la moglie di Gianni Nazzaro: età, origini, lavoro, figlia e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti Nada Ovcina, la moglie di Gianni Nazzaro, che si racconterà a cuore aperto, tra vita privata e carriera.

Come si sono conosciuti Gianni Nazzaro e la moglie

“Ci siamo incontrati per caso durante una manifestazione. Lui cantava, aveva diciotto anni. Erano le 2 di notte, si è fermato in albergo da me, io ho dormito sul divano. Ci siamo scambiati i numeri di telefono. Una settimana dopo mi ha chiamato e da lì tutto ha avuto inizio”. Così, come ha raccontato Nada ai microfoni di Mara Venier, è nato il loro amore. Un colpo di fulmine, poi il matrimonio e la nascita di due splendidi figli.

L’incontro e il lavoro insieme, poi la fine dell’amore

Nada Ovcina, di cui conosciamo ben poco, attualmente ha 79 anni e nella vita ha lavorato prima come addetto stampa, poi come manager del marito. La loro relazione, quella che sembrava eterna, in realtà è stata stroncata quando Nazzaro ha deciso di lasciare la donna per Catherine Frank, una modella francese e amica di Nada.

Il matrimonio in ospedale con Gianni Nazzaro e la storia di un lungo amore

Nada Ovcina è stata la moglie di Gianni Nazzaro, l’attore e cantante napoletano morto lo scorso 27 luglio. I due si sono sposati ben due volte: la prima agli inizi degli anni ’70 e da quell’amore sono nati i figli Giovanni Junior nel 1973 e Giorgia nel 1976. Il secondo matrimonio, invece, è avvenuto pochi giorni prima della morte: l’artista era ricoverato al Gemelli per via di un tumore ai polmoni e i due, come ha raccontato la donna a Nuovo, hanno deciso di sposarsi di nuovo, questa volta in ospedale. Lei non l’ha mai lasciato solo, gli è stato affiancato anche nel periodo più buio e triste della sua vita.

Il funerale e le difficoltà economiche

Quando l’artista napoletano è morto si trovava in condizioni economiche precarie e organizzare il suo funerale non è stato semplice. A raccontarlo è stato proprio la donna, che poi ha spiegato come tutto sia stato possibile grazie agli amici di sempre, che hanno davvero voluto bene a Nazzaro: Lino Banfi, Maurizio Costanzo, Sandro Giacobbe, Martufello e tanti altri.

I problemi con la giustizia di Nada Ovcina

Nada non ha avuto una vita così semplice, non è stato tutto ‘rose e fiori’. Prima il grande amore, poi la fine di quella relazione e i primi problemi con la giustizia. Nel 2007 la donna è stata arrestata a Napoli per furto di abiti Gucci, mentre nel 2019 è stata sorpresa a rubare un hoverboard in un autogrill in Puglia.