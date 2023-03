Nadia Tereszkiewicz, chi è l’attrice di Mon crime: età, carriera, film, compagno, vita privata e Instagram

Nadia Tereszkiewicz è un’attrice francese protagonista dell’ultimo film del regista connazionale Francois Ozon. Si tratta della pellicola “Mon crime – la colpevole sono io” in uscita nelle sale ad aprile 2023. Per l’attrice, già vincitrice di premi e riconoscimenti importanti, si tratta della decima pellicola: ma cosa sappiamo su di lei e sulla sua carriera? E che dire della sua sfera sentimentale? Cerchiamo allora di saperne di più con questo articolo.

Cosa sappiamo sull’attrice francese Nadia Tereszkiewicz

Di lei sappiamo che è nata a Versailles il 24 maggio del 1996. Oggi pertanto ha 26 anni e ne compirà tra poco 27. Il suo debutto al cinema arriva molto presto: nel 2016 partecipa in Io danzerò anche se con un ruolo secondario. Appena un anno dopo però arriva la prima parte di rilievo: Nadia Tereszkiewicz recita in Only the animals – storie di spiriti amanti. Quest’anno le è stato riconosciuto il Premio Cesar come promessa femminile del 2023: a adesso arriverà nelle sale insieme al regista francese Ozon. Sempre quest’anno le è stato assegnato il premio Lumiere quale Rivelazione Femminile, mentre nel 2019 era stata premiata come miglior attrice al Tokyo International Film Festival.

Film famosi Nadia Tereszkiewicz

Fin qui come detto ha partecipato, in varie vesti, a circa dieci film. Tra questi menzioniamo Il complicato mondo di Nathalie, Deux fils, Persona non grata prima del “salto” vero e proprio con Only the animals. Durante la pandemia la sua attività non si è fermata: eccola al cinema con Tom, babysitter e Forever Young – Les Amandiers, quest’ultimo doppiato in Italia da Emanuela Ionica.

La vita privata dell’attrice francese, Instagram

Sicuramente, in virtù di quanto abbiamo visto, Nadia Tereszkiewicz può essere considerata come uno dei talenti emergenti del cinema. Sulla sua vita privata in realtà non sappiamo molto: l’attrice è presente però sui social con un profilo ufficiale. Lo potete trovare qui (@nadiatereszkiewicz).