Nancy Berti ad Amici: chi è, età, carriera, fidanzato, foto e Instagram

Sarà Nancy Berti, nota coreografa, maestra e ballerina, a giudicare la gara di oggi di Amici. Sul palco di Maria De Filippi si esibiranno i giovani talenti, ma solo uno di loro sarà in vetta alla classifica. E a decretarlo sarà proprio Nancy Berti, che già più volte abbiamo visto nel ruolo di giudice nella trasmissione di Canale 5.

Cosa sappiamo su Nancy Berti

Nancy Berti è nata il 30 maggio del 1983 a Rovereto. E si è avvicinata al mondo della danza fin da piccola: ha iniziato a studiare classica a 4 anni, poi la mamma l’ha iscritta in una scuola. Ha continuato così fino a 17 anni, poi si è avvicinata al mondo delle danze latino-americane. Che diventano, giorno dopo giorno, la sua più grande passione. Nancy Berti, infatti, ha gareggiato a livello nazionale, ha vinto molti premi, anche i Campionati italiani ed è entrata nella classe internazionale.

I suoi successi

Nancy Berti ha studiato con grandi maestri, come Donnie Burns, Gaynor Fairweather e ha vissuto molto lontano da casa. E ha rappresentato l’Italia in giro per il mondo. Ora è una ballerina affermata, coreografa anche per la scuola di Amici, talent show di successo di Canale 5.

Chi è il fidanzato, vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, non sappiamo se sia fidanzata o meno. Sui social, dove tra l’altro è seguitissima, non fa trapelare nulla: solo foto di lei, in tutta la sua eleganza. Delle sue coreografie e dei suoi premi.

Instagram di Nancy Berti

Nancy Berti ha un profilo Instagram e con l’account @nancyberti vanta oltre 40 mila followers.