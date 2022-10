Nancy Brilli: chi è, età, carriera, film, figli, fidanzato, Instagram

Nancy Brilli è una nota attrice italiana, famosa per il suo ruolo nel film “Piccoli equivoci”, per il quale ha vinto il premio migliore attrice non protagonista ai David di Donatello 1990 e ai Nastri d’argento 1990. Ma ecco tutto quello che sappiamo di lei!

Nancy Brilli: chi è, età, carriera

Nancy Brilli, all’anagrafe Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli, è nata a Roma il 10 aprile del 1964. Di origini ucraine, ha perso la madre all’età di 10 anni. Era compagna di classe di scuola superiore di Vittoria Squitieri (figlia del regista Pasquale Squitieri), lei la presentò al padre che la fece debuttare nel 1984 nel ruolo di Miriam Petacci nel film Claretta. Nancy da quel momento ha recitato in diversi film al cinema, in televisione, ma anche a teatro. Nel 1990 ha vinto il David di Donatello come migliore attrice non protagonista nel film Piccoli equivoci.

Nel 2000 è la protagonista, insieme a Stefania Sandrelli e Giuliana De Sio, della fiction Il bello delle donne, nel ruolo di Vicky Melzi e, sempre nello stesso anno, presta la voce alla gallina Gaia nel film d’animazione Galline in fuga.

Nancy Brilli: chi è il marito, Roy De Vita, chi è il compagno attuale

Nancy Brilli è stata sposata con Massimo Ghini dal 1987 al 1990: i due si sono conosciuti sul set di Due Fratelli, una miniserie televisiva di Alberto Lattuada. Dal 1991 al 1994 l’attrice ha avuto una relazione con Ivano Fossati. Nel 2000, invece, Nancy ha avuto un figlio, Francesco, nato dal suo secondo matrimonio (1997-2002) con Luca Manfredi. Nancy ha avuto una relazione molto lunga, di 15 anni, con il chirurgo estetico Roy De Vita. Ora, sembrerebbe essere, felicemente single.

Instagram

Su Instagram, nancy_brilli_ufficiale, conta circa 193mila follower. Sul suo profilo pubblica foto della sua vita privata e della carriera.