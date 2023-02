Nancy Brilli, chi è il figlio Francesco Manfredi: età, padre, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre ad alcuni attori di Mare Fuori (che debutterà stasera su Rai 2 con la terza stagione) e il produttore statunitense Michael Douglas, anche Nancy Brilli. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per il figlio Francesco.

Cosa sappiamo sul figlio di Nancy Brilli

Si chiama Francesco Manfredi l’unico figlio dell’attrice romana Nancy Brilli. Il ragazzo è nato a Roma il 13 febbraio del 2000 e pochi giorni fa ha compiuto gli anni, con la mamma che gli ha fatto una bellissima dedica su Instagram. Lui è nato dall’amore tra Nancy Brilli e Luca Manfredi ed è il nipote del grande Nino. I genitori sono stati insieme dal 1997 al 2002, poi hanno deciso di separarsi.

Il legame con i genitori

“Ho sempre cercato di non identificarmi con il nome di mamma e papà. Solo dopo essere venuti a casa, gli amici capivano chi fossero i miei genitori. Per loro era sono tutt’oggi solo Francesco” – ha raccontato il ragazzo durante un’intervista a Gente. Un giovane umile, rispettoso, studioso. “Mi sono sempre sentito in dovere di occuparmi di lei, anche quando ero bambino” – ha raccontato parlando della mamma. “E sono molto attento: quando so che è fuori o che ha un corteggiatore le faccio mille domande. Dove sei? E lui chi è, cosa fa?”.

Francesco Manfredi studia in Inghilterra e sembrerebbe essere fidanzato. È un ragazzo riservato, lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo. E questo lo dimostra anche il profilo Instagram, che resta in modalità privata: potete seguirlo qui @framanfr

Oggi la mamma Nancy si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Serena Bortone e parlerà, quasi sicuramente, anche dell’amato figlio Francesco che pochi giorni fa ha spento le candeline sulla torta. Un altro traguardo, sempre insieme!