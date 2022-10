Naomi, chi è la corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. Al centro dello studio il tronista Federico Nicotera, il romano che nella vita è un ingegnere ed è pronto a mettersi in gioco. Con un unico obiettivo: trovare l’anima gemella.

Cosa fa nella vita Naomi, la corteggiatrice di Federico

Naomi è bellissima, ha 21 anni e vive a Catania. Nella vita lavora per un emittente regionale, dove si occupa di vari programmi di intrattenimento. Ha raccontato di stare al terzo anno di università e di essere una secchiona.

L’esterna insieme

“C’è stato uno sguardo di giochi interessante” – ha detto Federico. I due hanno fatto una prima esterna di conoscenza: si sono raccontati molto, andando oltre le apparenze. Naomi sarà quella giusta per Federico? Ancora troppo presto per dirlo! Federico è romantico, ‘coccoloso’, fa fatica ad aprirsi: Naomi troverà la chiave giusta?

In realtà, Federico ha trovato in lei, come ha spiegato a fine esterna, un comportamento un po’ immaturo. Le darà un’altra possibilità?