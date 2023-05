Natalia Mastrota, chi è la figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada: età, lavoro, oggi, figli, marito, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Verissimo, la trasmissione in onda su Canale 5 condotta da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Giorgio Mastrota, il ‘re’ delle televendite che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore, poi finito, con l’ex moglie spagnola Natalia Estrada con cui ha avuto la prima figlia: Natalia Jr Estrada. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

L’amore tra Giorgio Mastrota e Natalia Estrada

Giorgio Mastrota e l’attrice Natalia Estrada si sono conosciuti nel 1992 e vengono travolti da una grande passione, tanto che convolano a nozze dopo pochissimi mesi. Dal loro amore nasce Natalia Jr, ma la crisi di coppia arriva dopo poco. Infatti, dopo anni di crisi, decidono di divorziare, nel 1998. Ecco chi è e tutto quello che sappiamo sulla figlia!

Chi è Natalia Mastrota: età e lavoro

Natalia Mastrota è nata nel 1995 e oggi ha 30 anni. Non ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo, ma si è dedicata al mondo dello sport. A 14 anni si è appassionata di scii d’alpinismo e inizia a dedicare anima e cuore a questo sport. Nel 2013, a soli 18 anni partecipa alla coppa del mondo e così decolla la sua carriera. Ha dichiarato: “Volevo fare la guida alpina, ma poi ho incrociato un gruppo di sci alpinisti e mi hanno chiesto di provare. Ho cominciato a fare gare, puntavo in alto perché sono una competitiva”. Ad oggi è un’atleta professionista: specializzata in sci alpino e corsa di montagna. Fin da piccolissima è appassionata di montagna e ricerca sempre la compagnia della natura.

Vita privata: figli, marito, foto e Instagram

Il compagno di Natalia Mastrota è Daniel Castillo, un esperto scalatore. La coppia vive in montagna a Chamonix e sono molto innamorati. Hanno dato alla luce due figli: Marlo, nato nel 2018 e Sasha nel 2020. Potete rimanere aggiornati sulla sua vita, seguendo il suo profilo Instagram su cui pubblica molte foto della vita privata e del lavoro e vanta oltre 30 mila followers: