Nathalie Guetta: chi è, età, carriera, fratello, altezza, marito, figli, foto e Instagram

Nathalie Guetta ospite a Oggi è un altro giorno. Lei, uno dei volti più famosi e amati dal pubblico televisivo di Don Matteo, si racconterà ai microfoni di Serena Bortone nel salotto televisivo Rai in onda tutti i giorni dalle ore 14.00. Sarà dunque l’occasione per conoscere più da vicino l’attrice: ma cosa sappiamo intanto su di lei e sulla sua vita privata?

La carriera di Nathalie Guetta, dagli esordi a Don Matteo

Oggi l’attrice ha 64 anni e festeggerà il compleanno il prossimo 9 settembre. E’ nata a Parigi e i suoi genitori sono Pierre Guetta, sociologo d’origine ebraica-marocchina, e Francine Bourla, gallerista di arte tribale. Lasciata Parigi all’età di soli 16 anni arriva, dopo alcune esperienze in giro per la Francia (ma non solo), arriva in Italia a Napoli dove si presume sia originario il nonno paterno. Nel nostro Paese la notorietà arriva alla fine degli anni ’80 con il Maurizio Costanzo Show grazie al suo talento come ballerina acrobatica. Dopodiché decide di dedicarsi alla sua altra grande passione: il cinema. Arrivano i film e quindi le fiction tv, tra cui per l’appunto Don Matteo. I

Nathalie Guetta e Don Matteo

Dal 2000 è nel cast della popolare fiction Don Matteo dove interpreta il ruolo della perpetua Natalina. Ma in tv l’abbiamo vista anche in altri programmi sempre Rai come ad esempio Ballando con le stelle dove ha partecipato come ballerina nel 2018. Sempre in quell’anno ha preso parte ad alcune puntate del varietà stasera tutto è possibile.

La vita privata, marito

Suo fratello è il giornalista e politico Bernard Guetta. Inoltre è sorellastra di un altro Guetta “famoso”, ovvero il noto Dj nato dal secondo matrimonio del padre. Per quanto riguarda Nathalie invece fino al 2020 è stata sposata con Yudiel Sanchez, conosciuto a Cuba nel 2007. La loro relazione aveva alimentato le cronache rosa e il gossip considerando che l’uomo è di 17 anni più giovane di lei.

Instagram Nathalie Guetta, foto oggi

Su Instagram l’attrice di Don Matteo vanta un discreto seguito. Il suo profilo ufficiale si può trovare qui (@guetta_nathalie).