Nek, chi è la moglie Patrizia Vacondio: età, lavoro, Instagram, foto, figli

Nek, noto cantautore italiano, è sposato da 2006 con Patrizia Vacondio. I due si sono conosciuti ed è stato subito un colpo di fulmine. Nonostante la donna, lontana dal mondo dello spettacolo, avesse già una figlia Martina sono riusciti a costruire un rapporto familiare saldo, seppure attraversando periodi difficili. Lontana dallo showbiz di Patrizia si sa davvero poco. Ma andiamo a vedere chi è la moglie di Nek, nome d’arte di Filippo Neviani.

Quando si sono sposati Nek e Patrizia Vacondio

Nek e sua moglie Patrizia si sono sposati nel 2006, dopo ben 10 anni di fidanzamento. Un amore solido, forte, dal quale è nata la figlia Beatrice, la secondogenita della donna. Che aveva già un’altra figlia, Martina, frutto di una relazione passata.

Chi è Patrizia Vacondio

Patrizia è nata a Sassuolo nel 1973 e con Nek è stato amore a prima vista, un colpo di fulmine. Tra alti e bassi. La coppia, infatti, ha dovuto superare tanti ostacoli e Patrizia ha deciso di perdonare il tradimento di Nek. Ora, dopo il momento ‘no’, i due sono felici e affiatati. Come non mai. Tanti, infatti, gli scatti che pubblicato su Instagram, spensierati e innamorati. Su Patrizia, invece, non abbiamo molte informazioni e non sappiamo di cosa si occupa nella vita.

Instagram

Patrizia ha un profilo Instagram e con l’account @patriziavacondio vanta oltre 36.800 mila followers.