Neri Marcorè, chi è la moglie Selene: età, matrimonio, figli, lavoro, Instagram e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Neri Marcorè, ora protagonista della nuova serie di Rai Play ‘Il Santone’, ma conosciamo meglio la moglie Selene, sempre lontana dai riflettori.

Chi è la compagna di una vita di Neri Marcorè

Non abbiamo molte informazioni su Selene Marcorè, la moglie del grande attore, conduttore e imitatore. A differenza del marito, la donna è sempre stata lontana dal mondo del gossip e dai riflettori: sappiamo che i due si sono sposati nel 1995 e che dalla loro unione sono nati tre splendidi figli.

Chi è Neri Marcorè? Le imitazioni, i film e le serie tv

Neri Marcorè è nato a Porto Sant’Elpidio il 31 luglio del 1966 ed è un noto attore, doppiatore, conduttore televisivo e radiofonico, oltre che imitatore. Di lui sappiamo che si è fatto conoscere dal pubblico fin da giovanissimo: a 12 anni, infatti, ha partecipato a diversi spettacoli itineranti, poi nel 1988 ha partecipato a una puntata, vincendola, de La corrida di Corrado. Dopo il diploma, ha partecipato come concorrente a Stasera mi butto e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Ha cominciato a lavorare come doppiatore, ha debuttato in teatro e ha recitato in numerosi film, che hanno fatto la storia del cinema.