Nero a metà 3, anticipazioni ultima puntata: trama episodi di lunedì 9 maggio 2022

L’attesa è quasi finita e il conto alla rovescia si può attivare: lunedì prossimo, il 9 maggio, salvo cambiamenti del palinsesto, su Rai 1, in prima serata, andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata della fiction Nero a metà, giunta alla sua terza stagione. Come si concluderà? Si farà chiarezza sulla morte di Clara, ex moglie di Guerrieri e mamma di Alba?

Le anticipazioni dell’episodio ‘A viso scoperto’

Stando alle anticipazioni, nell’undicesimo episodio dal titolo ‘A viso scoperto’, Spartaco individua il luogo dove gli uomini di Pugliani gestiscono la droga. Carlo, invece, riesce a trovare Maryam, la figlia di Suleyman e la porta in salvo, promettendole di farle riabbracciare la madre. Nel frattempo, gli agenti di Polizia devono indagare sull’assassinio di un giornalista, che stava indagando su alcune risse organizzate da giovani.

La trama dell’ultimo episodio ‘Per una figlia’

Nel dodicesimo e ultimo episodio della terza stagione, dal titolo ‘Per una figlia’, Bragagin ed Elisa Cori sembrano aver ritrovato la serenità, ma qualcosa metterà la donna in difficoltà. Carlo, invece, rivede Cristina per il divorzio, mentre Alba ha sempre più sospetti sull’amico Federico. Quale sarà il colpo di scena? E la Polizia riuscirà a catturare Pugliani?

Dove vedere tutte le repliche

Tutti gli episodi di Nero a metà della terza stagione (ma non solo), lo ricordiamo, sono disponibili in replica e in streaming (in forma gratuita) sul portale Rai Play.