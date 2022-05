Nero a metà 4, si farà la quarta stagione? Anticipazioni e quando inizia

Sta per giungere al capolinea la terza stagione di Nero a metà, la serie tv di successo di Rai 1 che vede tra i protagonisti Claudio Amendola, nei panni dell’ispettore Carlo Guerrieri. Ma ora che la fine sembra imminente, i telespettatori hanno una sola domanda: ci sarà una quarta parte visti gli ascolti record che la fiction ha collezionato di settimana in settimana?

Le conferme sulla prossima stagione di Nero a metà 4

Alessandro Sperduti, l’attore che interpreta il poliziotto Marco Cantabella, in un’intervista rilasciata a TvMia, ha parlato del successo della stagione e pare abbia confermato anche che i nuovi episodi siano in fase di produzione.

“Questa serie sta andando benissimo. Sono soddisfatto del percorso del mio personaggio, la fiction sta andando alla grande, ogni settimana otteniamo degli ascolti tv record. I nuovi episodi sono già in preparazione”. Per il momento, però, non è arrivata nessuna conferma ufficiale dalla Rai o dalla produzione: bisognerà aspettare e pazientare ancora un po’. Ma, d’altra parte, le dichiarazioni dell’attore non lasciano spazio a equivoci: la quarta stagione si farà.

Quando andrà in onda?

Quando andrà in onda, quindi, la quarta stagione di Nero a metà? In base alle stagioni precedenti, che sono state trasmesse nel 2018, nel 2020 e nel 2022, è probabile che Carlo e la sua squadra tornino sul piccolo schermo nella prima metà del 2024. Sarà davvero così?