Nero a metà 3, anticipazioni ultima puntata: trama episodi 9 maggio 2022, come finisce la serie tv

Ultimo e imperdibile appuntamento con Nero a metà, la fiction di successo di Rai 1 giunta alla sua terza stagione. Fiction che vede tra i protagonisti Claudio Amendola, nei panni dell’ispettore Carlo Guerrieri, che da settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori: ma cosa accadrà stasera? Ci saranno colpi di scena? E, soprattutto, si farà chiarezza sulla morte di Clara?

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Nero a Metà stasera in tv

Spartaco nell’ultima puntata, che andrà in onda questa sera, individuerà il luogo dove gli uomini di Pugliani smistano la droga. Carlo, invece, riuscirà a trovare Maryam, la figlia di Suleyman, e la porterà in salva: le prometterà, tra l’altro, che la riporterà da sua madre. La Polizia, intanto, si metterà sulle tracce di un assassino di un giornalista che stava indagando su alcune risse organizzate tra gruppi di giovani.

Tra Bragadin e la Cori, invece, tutto sembra sistemato, ma una scoperta metterà la donna in difficoltà. Carlo vedrà Cristina per finalizzare il divorzio, ma non sarà così felice, mentre Alba è sempre più sospettosa nei confronti di Federico. La situazione precipiterà, ma alla fine grazie ad Alba la squadra avrà l’occasione per cattura Pugliani. Maryam, invece, stanca di aspettare la madre, scapperà e le chance di ritrovare lei e i bimbi sfruttati diminuiranno.

Si farà la quarta stagione?

Ora che Nero a metà sta per concludersi, la domanda dei fan è solo una: si farà la quarta stagione? Alessandro Sperduti, l’attore che interpreta il poliziotto Marco Cantabella, in un’intervista rilasciata a TvMia, ha parlato del successo della stagione e pare abbia confermato anche che i nuovi episodi siano in fase di produzione.

“Sono soddisfatto del percorso del mio personaggio, la fiction sta andando alla grande, ogni settimana otteniamo degli ascolti tv record. I nuovi episodi sono già in preparazione”. Insomma, bisognerà solo pazientare un po’ per rivedere Malik, Carlo e tutta la squadra di nuovo al lavoro!