Netflix, catalogo nuove uscite luglio 2022: novità film e serie TV

Catalogo Netflix con film e serie tv in uscita a luglio 2022. Tra pochissimi giorni, infatti, diremo addio al mese di giugno e daremo il benvenuto a luglio, quindi alle tante novità che l’azienda ha preparato, tra serie tv e film da non perdere. Sono tantissime le date da cerchiare in rosso sul calendario e sono in molti i telespettatori impazienti, che non vedono l’ora di vedere il secondo volume di Stranger Things. Ma vediamo nel dettaglio il catalogo completo, con tutte le uscite e il calendario:

Stranger Things 4 su Netflix a luglio: ecco quando

Grande attesa per la seconda parte della quarta stagione di Stranger Things, che arriverà su Netflix il 1° luglio, quindi i fan possono tirare un sospiro di sollievo. Tra pochi giorni, infatti, verranno pubblicati gli ultimi due episodi, due puntate dalla durata di quasi 2 ore ciascuna. L’ottavo episodio riprenderà dalla fine del settimo, quando i protagonisti sono ancora divisi e cercano di affrontare il futuro.

Il calendario con le serie tv in uscita su Netflix

Ma ecco, di seguito, il calendario completo con tutte le date e le serie tv in uscita a luglio:

6 luglio: King of Stonks

King of Stonks 8 luglio – Boo, Bitch : si tratta di un teen drama a tinte mystery che racconta la storia di una studentessa del liceo. Che diventa oggetto di desiderio per molti e ‘fantasma’

: si tratta di un teen drama a tinte mystery che racconta la storia di una studentessa del liceo. Che diventa oggetto di desiderio per molti e ‘fantasma’ 8 luglio – Come costruire una Sex Room

– Come costruire una Sex Room 8 luglio – Quella notte infinita

Quella notte infinita 12 luglio – la seconda parte della sesta stagione di Better Call Saul

– la seconda parte della sesta stagione di Better Call Saul 12 luglio – Come cambiare la tua mente

– Come cambiare la tua mente 13 luglio – D.B Cooper: il dirottatore che svanì nel nulla

– D.B Cooper: il dirottatore che svanì nel nulla 14 luglio – Resident Evil

– Resident Evil 14 luglio – Kung Fu Panda: il cavaliere dragone

Kung Fu Panda: il cavaliere dragone 15 luglio – Matrimonio e desideri

– Matrimonio e desideri 15 luglio – Farzar

– Farzar 15 luglio – Alba

– Alba 20 luglio – la quarta stagione di Virgin River

– la quarta stagione di Virgin River 28 luglio – Bepp Breathing

– Bepp Breathing 29 luglio – Uncoupled

– Uncoupled 29 luglio – Fanatico

Quali sono i film di luglio su Netflix

Dopo le serie tv, ecco tutti i film da non perdere a luglio su Netflix. Tra quelli attesi c’è sicuramente Sotto il sole di Amalfi (in uscita il 13 luglio), la pellicola che racconta l’estate di alcuni ragazzi sulla costiera amalfitana, tra amori, gelosie e tradimenti. E ancora, il 15 luglio sarà la volta di Persuasione, che mette al centro la storia di Anne Elliot, un’anticonformista che deve fare i conti con i problemi finanziari della sua famiglia. Attesa anche per The Gray Man (film in uscita il 22 luglio), che racconta la vicenda di Court Gentry, un agente della CIA assoldato per il suo passato da sicario a pagamento, pronto per una missione.

Il calendario completo

Ecco, di seguito, il calendario completo dei film in uscita con le rispettive date da cerchiare in rosso sul calendario: