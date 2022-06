Stranger Things 4, domani il finale di stagione: ‘Sarà una carneficina’

Stranger Things 4. C’è trepidante attesa da parte dei fan per il finale della serie tv Stranger Things 4. L’epilogo andrà in onda domani, giovedì 1 luglio. Dopo l’uscita del trailer ufficiale, non ci resta che rimanere sintonizzati per conoscere tutti gli sviluppi dell’amata serie.

Stranger Things 4: atteso domani il finale di stagione

Va ricordato che nella quarta stagione della serie i personaggi si erano divisi indifferenti luoghi: Happer bloccato in Russa, Joyce e Murray negli Stati Uniti, Undici nel deserto del Nevada che provava a recuperare i poteri, Jonathan, Mike, Will e Argyle a Salt Lake City mentre Steve, Robin e Nancy nel Sottosopra, dove quest’ultima è rimasta bloccata a seguito del senso di colpa per la morte di Barb.

Inoltre, verso la fine della serie, si è invece scoperto che Vecna altri non è che Numero Uno, ovvero Henry Creel: il primo bambino ad entrare nel programma per piccoli supereroi del dottor Brenner. Come si concluderà l’emozionante storia?

Il commento di Joseph Quinn

In merito si è espresso anche Joseph Quinn, attore che ha interpretato il personaggio di Eddie Munson lasciando i fan, ancora, con il fiato sospeso.

‘Posso dirvi che ci sarà una scena con una chitarra e che dimensioni e portata della storia sono davvero incredibili. Tutti i semi che sono piantanti adesso mostreranno i loro frutti, e sarà una carneficina’.

Delle parole, le sue, tutt’altro che scontate e che alimento la curiosità dei fan. La puntata che andrà in onda domani, dove verrà svelato il finale di stagione di Stranger Things 4, durerà la bellezza di 2 ore e mezza, tempistiche che la rendono quasi un film a se stante. Cosa accadrà, non ci resta che scoprirlo!