Stranger Things 4, il trailer ufficiale del finale di stagione: le ultime puntate saranno incredibili

Ci siamo, manca davvero poco all’uscita degli episodi numero 8 e numero 9 della seconda parte della quarta stagione di Stranger Things. Gli episodi in questione usciranno su Netflix il prossimo 1 luglio ed ora è disponibile il trailer del volume II.

Undici ha creato il Sottosopra? La domanda che tiene i fan con il fiato sospeso verrà finalmente svelata in questa quarta stagione o si dovrà aspettare la prossima?

Stranger Things 4: uscito il trailer ufficiale del finale di stagione

Nel trailer del volume II il clima è teso, si respira infatti aria di guerra: mentre Vecna canta vittoria sulle note della canzone Running Up That Hill di Kate Bush, Undici sta cercando di recuperare i propri poteri e il dottor Brenner lo mette in guardia, confidandogli che i suoi amici non sono pronti per ciò che li attende.

La quarta stagione

Nella quarta stagione della serie i personaggi si erano divisi indifferenti luoghi: Happer bloccato in Russa, Joyce e Murray negli Stati Uniti, Undici nel deserto del Nevada che provava a recuperare i poteri, Jonathan, Mike, Will e Argyle a Salt Lake City mentre Steve, Robin e Nancy nel Sottosopra, dove quest’ultima è rimasta bloccata a seguito del senso di colpa per la morte di Barb.

Sul finale di stagione si è invece scoperto che Vecna altri non è che Numero Uno, ovvero Henry Creel: il primo bambino ad entrare nel programma per piccoli supereroi del dottor Brenner.

Come proseguirà ora l’avvincente storia? Non ci resta che scoprirlo! Di seguito il trailer ufficiale del finale di stagione.