Netflix, in arrivo nuovi rincari: quanto costerà e cosa cambia

La piattaforma di streaming più amata dalla Generazione Z, e non solo, sta pensando nel 2024 di rincarare il costo degli abbonamenti, valutando opzioni che possano essere più remunerative sia per gli account singoli, sia per quelli condivisi.

C’è una battaglia che Netflix sta portando avanti da mesi ormai: contrastare la condivisione degli account tra più utenti, investendo sul numero di abbonamenti e introducendo la pubblicità. L’intento è migliorare l’offerta della piattaforma, non solo in termini di prodotto d’intrattenimento, ma anche attraverso investimenti significativi che Netflix intende fare durante il corso dell’anno. Per supportare questa rivoluzione in casa Netflix, potrebbe aumentare anche il costo degli abbonamenti, anche se ancora non è stato esplicitato quali piani saranno coinvolti dai rincari.

Aumenti abbonamenti Netflix: cosa c’è da sapere

Netflix punta ad accrescere il numero di abbonamenti standard, quelli da piano base, introducendo anche la pubblicità. Dopo aver cancellato i piani da 7,99 euro nel 2023, questa strategia risponde anche a una delle principali difficoltà della piattaforma ovvero, come anticipato, la condivisione massima degli abbonamenti tra più persone. Già in questo periodo la piattaforma ha introdotto un sistema di autenticazione che, attraverso un sms o una notifica via mail, permette al proprietario dell’account di abilitare la visione all’ospite, ma al momento sembra che questo metodo comunque non colmi le esigenze economiche e di crescita della società.

Crescono gli abbonamenti Netflix, rischio cancellazione piano Base

Eppure, come annunciato tramite una pubblicazione rivolta agli azionisti, la piattaforma ha aggiunto 13,12 milioni di nuovi abbonati a livello globale nel quarto trimestre, arrivando a 260,8 milioni di utenti paganti. Ciònonostante, per ottimizzare i profitti, intende introdurre spot e pubblicità. Stando a indiscrezioni, Netlifx punterebbe quindi a ridurre gli abbonamenti Base, incoraggiando alla scelta di piani tariffari che integrino la pubblicità, in modo tale che anche gli abbonamenti condivisi si rivelino un utile investimento per l’azienda sia nel caso di un proprietario dell’account, sia per gli ospiti che lo condividono.

“Vogliamo modellare il futuro della pubblicità su Netflix e consentire ai professionisti del marketing di raggiungere le incredibili comunità di fan che seguono i nostri imperdibili film e serie TV”, spiegano dall’azienda commentando l’esito di un anno di pubblicità su Netflix Usa, “A partire dal primo trimestre del 2024, i nostri inserzionisti in tutto il mondo saranno in grado di utilizzare il nostro nuovo formato di pubblicità ‘Binge’ (nome provvisorio) basato sulla preferenza degli spettatori di guardare vari episodi uno dopo l’altro. Dopo aver visto tre episodi consecutivi, gli abbonati avranno l’opportunità di guardare il quarto senza pubblicità. All’inizio del 2024 abiliteremo anche l’inclusione dei codici QR nelle pubblicità su Netflix negli Stati Uniti”.

Al momento infatti, Netflix stima che circa 70 milioni di utenti stiano guardando i suoi contenuti gratis, utilizzando una password ceduta da un amico o da un parente. Al momento solo due Paesi saranno interessati da questa novità: Canada e Regno Unito, dove dal secondo trimestre del 2024. Il piano con pubblicità rappresenta attualmente il 40% di tutte le sottoscrizioni degli utenti Netflix in piattaforma.

L’avvento di Netflix Games

Tra le novità introdotte dalla piattaforma c’è poi “Netflix games”, che ha triplicato l’engagement nel 2023, merito anche della trilogia Grand Theft Auto, caricata sulla piattaforma il 14 dicembre. Certo è che Netflix punta al mercato del gaming con competitor come Steam e Xbox, dei colossi del segmento con cui dovrà confrontarsi in futuro se continuerà a premere su questo mercato.