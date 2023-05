Nicola Lagioia, chi è lo scrittore: età, carriera, libri, Salone del Libro di Torino, podcast e moglie

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il famoso talk show amato dagli italiani e condotto da Serena Bortone. In studio arriveranno tanti ospiti speciali, tra cui anche il noto scrittore Nicola Lagioia che si racconterà a cuore aperto: dagli amori alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è Nicola Lagioia: età, carriera, Salone del Libro di Torino

Nicola Lagioia è nato a Bari il 18 aprile del 1973 e ha 50 anni. Ha frequentato il Liceo Scientifico nella sua città, per poi capire che la scienza non era la sua passione, bensì era chiamato dalla scrittura e dai libri. Si laurea in Giurisprudenza all’Università di Bari Aldo Moro e poi intraprende la sua carriera nel mondo dell’editoria. Inizialmente lavora come editor per molte case editrici, poi come ghost writer per moltissimi anni: si dedica alla scrittura di libri e sceneggiature di ogni tipo. Il suo grande talento è evidente e inizia a scrivere e pubblicare anche libri con la sua firma. Dal 2017 vanta di essere il direttore del Salone del Libro di Torino.

La carriera da scrittore, libri e Premio Strega

L’esordio da scrittore avviene nel 2001 con il testo “Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (senza risparmiare se stessi)” e riceve un gran successo. Nel 2004 esce il secondo libro “Occidente per principianti”, nel 2009 “Riportando a casa tutti”. Poi nel 2014, esce la grande opera: “Ferocia” con cui riceve l’ambitissimo Premio Strega nel 2015. Così la sua carriera decolla e viene conosciuto dal grande pubblico. Attualmente è anche un conduttore radiofonico per la radio di Rai 3.

Vita privata: chi è la moglie, Instagram

La moglie condivide le sue stesse passioni e lavori: è autrice e scrittrice di libri, sceneggiature e programmi televisivi. L’amore il comune per la scrittura li ha fatti incontrare e innamorare. Lei si chiama Chiara Tagliaferri e vanta un’ampissimo seguito e un gran successo. La coppia non ha figli e vive a Roma, sono molto felici e innamorati. Se volete rimanere aggiornati, potete seguire il suo profilo Instagram su cui vanta oltre 35 mila followers, ecco uno scatto con la compagna: