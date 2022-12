Nicola Piovani: chi è, età, carriera, colonne sonore, chi è la moglie, figli, biografia, Oscar, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Dopo lo spazio, che verrà dedicato a Ballando con le Stelle (stasera andrà in onda l’attesa finale), in studio arriverà il premio Oscar Nicola Piovani, che ora è in scena all’Auditorium Parco della Musica con ‘La musica è pericolosa’. E si racconterà a cuore aperto.

Dagli esordi al debutto di Nicola Piovani

Nicola Piovani è nato a Roma il 26 maggio del 1946 ed è un noto pianista, compositore e direttore d’orchestra. Lui è un famoso autore di colonne sonore e ha lavorato con alcuni dei maggiori registi del cinema italiano: ha vinto il Premio Oscar nel 1999 per le musiche del film “La vita è bella”. Ma non solo. Piovani è anche autore di teatro musicale e di musica da concerto. Nella sua brillante carriera ha collezionato un successo dopo l’altro.

Sappiamo che l’esordio è avvenuto con un lungometraggio. Poi ha iniziato a guadagnarsi da vivere suonando in un locare di cabaret, dove ha avuto anche modo di accompagnare Vittorio De Sica. L’incontro con il compositore greco Manos è stato fondamentale nella sua vita: ha lavorato come arrangiatore, ha girato l’Italia con la compagnia teatrale di Carlo Cecchi. E poi ha collezionato un successo dopo l’altro nel cinema. E a teatro.

Gli altri suoi ‘lavori’

Oltre alla musica, al cinema e al teatro, Piovani nel 2013 è stato presidente della giuria di qualità al Festival di Sanremo, poi nel 2014 ha composto la musica che fa da sottofondo ai titoli del TG1. E sempre nello stesso anno ha pubblicato il libro ‘la musica è pericolosa’, dove ripercorre un po’ la sua vita e ricorda l’arrivo in casa della rivoluzionaria Lesaphon Perla, la fonovaligia acquistata per le feste di suo fratello. Dall’estate del 2022, quindi recentemente, è il nuovo direttore artistico del Gigi Proietti Globe Theatre di Roma.

Chi è la moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Nicola Piovani è sposato con Norma Martelli, nota attrice. Dalla loro unione sono nati due figli. Sappiamo che è tifoso della Roma e che nel 2001 ha accompagnato al pianoforte Antonello Venditti sul palco del Circo Massimo per la festa dello scudetto giallorosso.

Nicola Piovani punta tutto su Instagram

Molto seguito su Instagram. Con il suo account @nicolapiovaniufficiale vanta oltre 4.000 followers