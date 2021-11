Nicola Pisu: chi è, età, lavoro, tossicodipendenza, denuncia della mamma Patrizia Mirigliani, Instagram, Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche Nicola Pisu, ma conosciamolo meglio!

Nicola Pisu: chi è, età, lavoro, Grande Fratello Vip

Nicola Pisu è figlio di Patrizia Mirigliani, nipote del patron di Miss Italia. Il suo nome è balzato alle cronache quando la mamma, stanca ma innamoratissima, aveva deciso di denunciarlo per salvarlo dal mondo terribile delle droghe. Una decisione sofferta, ma forse l’unica strada per aiutarlo. Nicola Pisu è nato dall’amore tra Patrizia e Antonello, i due che ora sono separati ma che hanno sempre sostenuto il ragazzo nel suo percorso di riabilitazione dalla tossicodipendenza.

Nicola Pisu e la tossicodipendenza

Nicola, da quando aveva 18 anni, ha avuto problemi con la droga. Dalla comunità ai ricoveri, fino alla denuncia sofferta della mamma Patrizia che ha tentato l’ultima carta, forse la più disperata, per salvarlo.

Nicola Pisu: Instagram

Ha un profilo Instagram, chi vuole può seguirlo qui @nicola.pisu.mirigliani