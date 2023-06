Nicola Porro a Stasera Italia? Ultime news sul conduttore di Quarta Repubblica

Nicola Porro non lascia Mediaset e anzi rafforza la sua presenza sul quarto canale. Il giornalista e conduttore romano, che ha appena concluso la stagione di Quarta Repubblica con un’ospite d’eccezione come Giorgia Meloni, è pronto a fare “doppietta” nella prossima stagione televisiva. Oltre al talk del lunedì sera, infatti, potrebbe ereditare la conduzione dell’access prime time di Stasera Italia, al posto di Barbara Palombelli. Una promozione che lo consacrerebbe come uno dei volti più importanti e seguiti del Biscione.

La scelta di Mediaset e il contratto di Porro

Secondo quanto riportato da Dagospia, Mediaset avrebbe pensato a Porro come sostituto o alternativa alla Palombelli, che terminerà la sua esperienza a Stasera Italia venerdì 16 giugno. Per la conduttrice, però, oltre all’impegno quotidiano con Forum, si pensa a un nuovo progetto destinato al prime time. Porro avrebbe già accettato la proposta di Mediaset, mettendo a tacere le voci di un ritorno in Rai, dove era stato accostato a Rai3 per il dopo Che tempo che fa o a Rai2 per un nuovo talk show. Il conduttore avrebbe rinnovato il suo contratto con Mediaset per i prossimi anni, dichiarando su Twitter: “Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a casa. Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia famiglia”.

Il successo di Quarta Repubblica e il profilo del suo presentatore

Quarta Repubblica è il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Porro dal 2018 su Rete 4. Il talk si occupa dei temi più caldi dell’attualità nazionale e internazionale, con ospiti in studio e collegamenti esterni. Il programma ha ottenuto buoni ascolti e apprezzamenti da parte del pubblico e della critica. Nell’ultima puntata della stagione, andata in onda lunedì 5 giugno, Porro ha intervistato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che ha parlato della sua visione politica e del suo libro Io sono Giorgia.

Nicola Porro è nato a Roma nel 1970 e si è laureato in Scienze politiche all’Università La Sapienza. Ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 1994 al quotidiano Il Tempo, per poi passare a Il Giornale nel 1996. Ha collaborato con diverse testate come Panorama, L’Espresso, Libero e Il Fatto Quotidiano. Ha lavorato anche in radio e in televisione, conducendo programmi come Virus su Rai2, La Gabbia su La7 e Matrix su Canale 5. Dal 2016 è a Mediaset, dove conduce Quarta Repubblica su Rete 4 e Zuppa di Porro su Radio 105.