Nicolas Vaporidis e la forza di smettere: perchè la sua lezione è un segnale per lo show business in Italia

Nicolas Vaporidis ha lasciato le scene dopo L’Isola dei Famosi: il suo racconto confessione è una lezione per il sistema.

La fortuna nei teen movie e poi l’oblio. Una vera e propria epopea quella di Nicolas Vaporidis. L’attore, che nei primi anni del Duemila era sulla cresta dell’onda con film come “Notte prima degli esami” o “Cemento armato”, ha avuto la forza di ritirarsi dalle scene dopo essersi reso conto che fondamentalmente non aveva più mercato.

Nicolas Vaporidis dice addio alle scene: “Riparto da Londra”

Semplicemente non lo hanno chiamato da un certo punto in poi: completamente sparito dalla circolazione. Dove è andato lo racconta lui stesso a Vanity Fair: “Mi sono messo a lavorare a Londra, il mio ristorante mi dà soddisfazione. Ho fatto la gavetta e adesso mi godo i frutti del lavoro”. Prima di lasciare tutto, però, la confessione: “Sono stato male, non riuscivo ad accettare il fatto che fosse finita”. Null’altro da aggiungere per l’attore che, però, non termina il suo racconto: “Ho deciso di fare l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi perchè pagavano bene, mi vergognavo come un ladro. Cercavo di non trascendere nelle discussioni per rispetto dei miei cari. Non volevo uscisse fuori un’immagine negativa di me. Mi hanno pagato bene, l’ho fatto e poi ho detto addio allo spettacolo“.

L’intrattenimento l’ha forgiato, ma ha anche creato dipendenza. Una situazione difficile: era diventato schiavo del successo. “Bisogna capire che, fin quando servi, va bene. Appena non servi più, premono il tasto “next” e via”. La sua è una vera e propria metamorfosi anche dopo il matrimonio con Giorgia Surina: “Ora sto con una persona più tranquilla”, dice. Forse il primo a essere più tranquillo e maturo è lui. A confronto con le necessità della vita e con le sorprese che gli riserva il futuro. Un avvenire lontano dallo show business, perchè il successo deve restare una possibilità. Non un’ossessione.