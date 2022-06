Dall’Isola dei Famosi a ‘Un Posto al Sole’: Nicolas Vaporidis new entry nel cast di Upas?

Dall’Isola dei Famosi, quindi dall’Honduras, a Un Posto al Sole su Rai 3? Da giorni, infatti, non si fa altro che parlare di un possibile ritorno in televisione di Nicolas Vaporidis, l’attore romano che proprio ieri ha sbaragliato tutti e ha vinto il reality di casa Mediaset. Ma sarà davvero così? Lo rivedremo sul piccolo schermo nella serie tv di successo?

Nicolas Vaporidis reciterà in Un Posto al Sole?

Stando alle indiscrezioni riportate dal sito Blasting News, Un posto al sole è confermato nel palinsesto di Rai 3 per tutta la stagione 2022/2023. Ma, molto probabilmente, non mancheranno colpi di scena, tra new entry e nuovi personaggi. Uno di loro sarà proprio Nicolas Vaporidis? L’attore romano, quello conosciuto soprattutto per Notte prima degli esami, ritornerà sul piccolo schermo dopo la vittoria all’Isola dei Famosi?

Al momento non c’è ancora nessuna certezza, la trattativa sembrerebbe essere ancora in corso. Quindi, non ci resta che aspettare e capire se l’attore entrerà a far parte o meno della grande famiglia di Rai 3-