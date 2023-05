Nicole Grimaudo: chi è, età, carriera, oggi, serie tv e film, figli e compagno, altezza, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di uno dei talk show più amati dagli italiani: Da noi a ruota libera, con la conduzione di Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi, arriverà in studio anche Nicole Grimaudo, la nota attrice. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Ecco chi è e tutto quello che sappiamo su di lei!

Chi è Nicole Grimaudo: età, carriera, serie tv e film

Nicole è nata a Caltagirone il 22 aprile del 1980 e ha 43 anni. Si avvicina al mondo della recitazione quasi per caso, quando si trasferisce a Roma assieme alle due sorelle maggiori: Maria Vittoria e Simona. Qui partecipa ad un provino per “Non è la Rai” e in breve tempo diventa uno dei personaggi più amati della tv italiana. Inizia come conduttrice, ma ben presto esordisce come attrice. Il primo ruolo è nella miniserie “Sorellina e il principe del sogno”, da lì un successo dopo l’altro.

Serie tv e film famosi

Nicole Grimaudo ha costruito una grande carriera nel mondo del cinema e della tv. Ha collaborato con grandi nomi del mondo cinematografico: Giuseppe Tornatore, Roman Polanski, Lina Wertmüller. Recita in: R.I.S. – Delitti imperfetti, Sul tetto del mondo, Ognuno è perfetto, Immaturi. L’ultima produzione a cui ha partecipato è la nuova serie tv “Vivere non è un gioco da ragazzi“, che andrà in onda da domani, lunedì 15 maggio, in prima serata su Rai 1.

Vita privata: figli e compagno, foto e Instagram

Dal 2013 è sposata con un giornalista della Rai, con il quale ha messo al mondo due figli: Giulio e Pietro. Ha raccontato del loro amore improvviso e di come essere diventata un genitore le abbia cambiato la vita. Ha raccontato: “In un anno e mezzo abbiamo fatto tutto, figlio compreso. […] Il nostro è un amore molto forte e solido, da subito”. E poi: “Prima, quando non ero mamma, arrivavo a casa e mi mettevo in relax sul divano, dovevo pensare solo a me stessa, ora gioco con Pietro, lo metto a letto e poi studio le scene per il giorno dopo. Sono sacrifici, ma per il mio piccolo questo e altro”. Potete seguirla su Instagram dove vanta più di 44 mila followers: