Nicole Grimaudo, chi è il marito Francesco: età, lavoro, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di uno dei talk show più amati dagli italiani: Da noi a ruota libera, con la conduzione di Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi, arriverà in studio anche Nicole Grimaudo, la nota attrice. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Ecco chi è e tutto quello che sappiamo su di lei!

L’amore tra Nicole Grimaudo e Francesco

Nicole è nata a Caltagirone il 22 aprile del 1980 e ha 43 anni. Dallo stesso posto è originario anche il marito Francesco. Di recente, ha raccontato com’è avvenuto il loro incontro ad un’intervista per Io Donna: “Ci frequentavamo da bambini poi ci siamo persi di vista, come succede spesso. Ci siamo incontrati al matrimonio di un’amica carissima a Caltagirone, eravamo seduti allo stesso tavolo”. E da lì tutto ha avuto inizio.

Chi è il marito Francesco: età, lavoro

L’identità del marito dell’attrice è avvolta dal mistero. Di lui non si ha quasi nessuna informazione. Sappiamo soltanto che è originario di Caltagirone ed è un giornalista della Rai da molti anni. Non è nota né la sua età né il suo cognome. Nicole ha sempre ammesso che lui è estremamente riservato e non gli piacciono le telecamere.

I figli della coppia

Nicole e Francesco hanno dato alla luce due figli: Giulio e Pietro. Lei ha raccontato: “In un anno e mezzo abbiamo fatto tutto, figlio compreso. […] Il nostro è un amore molto forte e solido, da subito”. Infatti, il primogenito è nato il 21 marzo 2014 e le ha cambiato la vita: “Prima, quando non ero mamma, arrivavo a casa e mi mettevo in relax sul divano, dovevo pensare solo a me stessa, ora gioco con Pietro, lo metto a letto e poi studio le scene per il giorno dopo. Sono sacrifici, ma per il mio piccolo questo e altro”. Sin da subito, lei ha sostenuto di voler avere una famiglia numerosa, dato che lei è l’ultima di tre sorelle. Infatti, nel 2021 è arrivato anche il piccolo Giulio. Ecco un dolcissimo scatto dei due fratelli: