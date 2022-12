Nicole Murgia, chi è il marito Andrea Bertolacci: età, carriera, figli, foto e Instagram

Andrea Bertolacci è il marito dell’attrice italiana, Nicole Murgia, ma è anche un centrocampista che nella sua carriera di calciatore ha ricoperto anche il ruolo di interno, trequartista e mezzala. È un volto assai noto del calcio italiano avendo giocato con varie squadre. Ma andiamo a conoscerlo meglio.

Chi è il marito di Nicole Murgia Andrea Bertolacci?

Alessandro Murgia è nato a Roma l’11 gennaio del 1991, ha quindi 31 anni ed è del segno del Leone. Inizia presto la sua carriera come calciatore, nelle giovanili della Roma e già nel 2010 viene ceduto in prestito al Lecce che milita in serie B. Esordisce con i professionisti sotto la guida del Ct Luigi De Canio con sei presenze in campionato. In Coppa Italia porta alla conquista del match del Lecce contro il Siena, vinto per 3 a 2. Oltre che con il Legge Bertolacci ha indossato anche la maglietta del Geona, del Milan, della Sampdoria fino ad arrivare anche a giovare con la squadra della massima serie turca, il Faith Karagumruk.

Vita privata e figli

Andrea Bertolacci ha sposato, dopo 4 anni di fidanzamento, il 23 dicembre del 2015 Nicole Murgia, attrice e sorella del noto calciatore Alessandro Murgia. Il 13 gennaio del 2017 è nato il primo figlio della coppia: Mattias e l’8 febbraio del 2019 il secondogenito: Lucas. Nonostante la coppia sia molto affiatata è molto riservata e restia a stare sotto i riflettori.

Instagram

Tantissime le foto che Andrea posta sul suo profilo Instagram andreabertolacci, seguito da 148mila follower. Si tratta per la maggior parte di di immagini di calcio, solo qualcuna è riservata a momenti della sua vita privata