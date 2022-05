Nicoletta Ercole, chi è la costumista: età, film, premi, Monica Vitti

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, per ricordare la grande attrice Monica Vitti, anche la costumista Nicoletta Ercole.

Dagli studi alle collaborazioni di successo come costumista di Nicoletta Ercole

Nicoletta Ercole è nata a Roma il 27 febbraio del 1953 ed è una nota costumista. È attiva dalla fine degli anni ’70: ha lavorato prima in Italia, legandosi professionalmente al regista Marco Ferreri, poi ha avuto una lunga e proficua collaborazione con Milena Canonero e il cinema americano. Ha avuto la fortuna di conoscere Monica Vitti, la grande attrice romana scomparsa a 90 anni a febbraio scorso, stroncata da una brutta malattia auto-degenerativa.

I premi e i riconoscimenti

Nicoletta Ercole nel 2007 è stata candidata a miglior costumista per La Sconosciuta. Ma non solo. Ecco tutti i premi e i riconoscimenti:

1992: candidata a miglior costumista per La casa del Sorriso

1998: candidata a miglior costumista per A spasso nel tempo – L’avventura continua

2006: candidata a miglior costumista per Il ritorno del Monnezza

2007: candidata a miglior costumista per la Sconosciuta

2008: candidata a miglior costumista per Nero bifamiliare e 2061 Un anno eccezionale

2014: candidata a miglior costumista per Incompresa.

Instagram di Nicoletta Ercole

La costumista ha un profilo Instagram e con l’account @nicoletta_ercole vanta oltre 1.000 followers.