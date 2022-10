Nicoletta Romanoff, chi è l’ex fidanzata di Giorgio Pasotti: età, carriera, film, marito, Instagram

Nicoletta Romanoff è una nota attrice italiana. Nel 2003 ha recitato nel film di Gabriele Muccino “Ricordati di me”, da lì l’ascesa nel mondo del cinema. Ma conosciamola meglio, ecco tutto quello che sappiamo di lei, dalla carriera alla vita privata!

Nicoletta Romanoff: chi è, età, carriera

Nicoletta Romanoff, all’anagrafe Nicoletta Consolo, è nata a Roma il 14 maggio del 1979 ed è una nota attrice. Dopo aver frequentato il liceo linguistico, ha studiato veterinaria a Parigi, dove ha lavorato anche come modella. Ma è nel 2003 che sbarca nel mondo della recitazione e raggiunge la popolarità come attrice nel film di Gabriele Muccino Ricordati di me.

Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro, tra grande schermo e fiction, ma non solo: nel 2013, infatti, è stata anche concorrente di Altrimenti ci arrabbiamo, talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Nicoletta Romanoff: chi è il marito, Giorgio Pasotti, figli

Nicoletta Romanoff si è sposata giovanissima con il produttore cinematografico Federico Scardamaglia e dal loro amore sono nati due figli, Francesco (classe 1999) e Gabriele (venuto al mondo nel 2000).

La coppia nel 2004 si è separata e l’attrice ha intrapreso una storia con il collega Giorgio Pasotti: dal loro amore nel 2010 è nata la figlia Maria, ma nel 2014 il rapporto è giunto al capolinea. Nel giugno del 2018 la Romanoff ha messo al mondo Anna, figlia nata dall’unione con Federico Alzera, uomo che ha sposato il 24 novembre del 2019.

Giorgio Pasotti, parlando del legame con la figlia Maria, nata proprio dalla relazione con la Romanoff, ha detto: “Quando sei separato come me non devi essere solo il padre, ma anche la madre perché non puoi solo sgridare la bambina, ma devi darle anche quella parte affettiva che è di solito appartiene alla madre”.

“Fortunatamente ho un’ex compagna che mi aiuta e con la quale ci sosteniamo per il bene della bambina. E’ una madre intelligente e molto presente. Credo di essere un uomo molto fortunato nelle mie relazioni”, aggiunge l’attore . “Sono contento per lei e per il compagno che è un bravissimo ragazzo”, conclude Pasotti in un’intervista a Verissimo.

Nicoletta Romanoff: Instagram

Nicoletta Romanoff ha un profilo Instagram e con l’account @nicolettaromanoff vanta oltre 89mila followers.