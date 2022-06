Nicoletta Zampillo, chi è la moglie del fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio: si sono sposati 2 volte

Noto per aver fondato l’azienda Luxottica e poi EssiloLuxottica, un gruppo che conta oltre 180mila dipendenti, Leonardo Del Vecchio si è spento, lo scorso 27 giugno, all’età di 87 anni. Di origini milanesi, era uno degli imprenditori più conosciuto della penisola.

Morte Leonardo del Vecchio: chi è sua moglie Nicoletta Zampillo

Ora, il 25% della società va a sua moglie, Nicoletta Zampillo. La donna era la quarta moglie di Del Vecchio, i due si sono sposati nel 1997 e poi risposati nel 2010. Dalla loro unione è nato il quartogenito Leonardo Maria, che nei giorni scorsi si è sposato a sua volta.

Quando si sono sposati, la Zampillo aveva 38 anni ma loro loro conoscenza era di lunga data. Infatti il padre della donna era stato uno dei primi rappresentanti di occhiali Luxottica per Milano e la regione Lombardia. In prime nozze tuttavia la Zampillo aveva sposato Paolo Basilico, personalità di spicco della finanza meneghina.

Il matrimonio con Del Vecchio va poi in crisi intorno agli anni Duemila quando l’uomo si invaghisce di Sabrina Grossi, investor relator di Luxottica.

A seguito della separazione a Nicoletta era toccata la Villa Mondadori, costruita negli anni Venti del Novecento e poi venduta nel 2008 per 24 milioni di euro.

La successione

Come stabilito dallo stesso Del Vecchio, alla Zampillo andrà una quota pari al 25% della Delfin, la società lussemburghese a cui fa capo tutta l’attività di Del Vecchio. Inoltre, sempre in base a quanto stabilito da Del Vecchio ai sei figli spetta il 12.5% ciascuno e la governance della società è costruita in modo tale che ogni decisione venga presa con l’accordo di tutti i rami della famiglia.