Nilla Pizzi: chi era, età, carriera, canzoni, come è morta, marito e figli

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno il salotto televisivo di Rai 1 in onda tutti i giorni dalle ore 14.00 e condotto da Serena Bortone. Tra i tanti ospiti di giornata ci sarà anche Maura Fantuzzi, la nipote della grande cantante e attrice Nilla Pizzi. Sarà un’occasione per ricordare la grande artista: intanto ripercorriamone la carriera e la vita privata con questo articolo.

Dagli esordi al successo, la biografia di Nilla Pizzi

Cantante e attrice di successo, dotata di una voce inconfondibile e che è rimasta nel cuore di tutti noi. Il suo vero nome era Adionilla Pizza, conosciuta con il nome di Nilla. Nata a Sant’Agata Bolognese nell’aprile del 1919 ha partecipato in carriera per ben sette volte al Festival di Sanremo presentando in tutto 31 brani e partecipandovi in altre tre occasioni anche in veste di ospite nonché di conduttrice. La sua carriera iniziò molto giovane divisa tra sale da ballo, teatri e radio mentre nel mondo imperversava la seconda guerra mondiale. Non tutti sanno che nel 1944 fu allontanata dalle trasmissioni radiofoniche per via proprio della sua voce, giudicata troppo erotica dal regime fascista (Nilla Pizzi tornerà poi alla conduzione in radio nel 1946).

Com’è morta e quanti anni aveva

Nilla Pizzi è morta la mattina del 12 marzo 2011 all’età di 91 anni, mentre era ricoverata presso la casa di cura Capitanio di Milano. Nella stessa clinica il 13 e 14 marzo 2011 venne allestita la camera ardente, mentre i funerali della cantante si tennero il 15 marzo 2011 a Milano, nella Basilica di Santa Eufemia. Dopo la cremazione, il 16 marzo le ceneri di Nilla Pizzi furono tumulate nella cappella di famiglia nel cimitero di Sant’Agata Bolognese, dove riposano le salme dei genitori.

La carriera dell’attrice in breve

Canto, teatro, cinema. Negli anni cinquanta Nilla Pizza raggiunge il successo grazie al Festival di Sanremo che vincerà nel 1951 grazie al brano Grazie dei Fiori. L’anno successivo arrivò, pensate un po’, sia prima che seconda che terza conquistando l’intero podio dell’Ariston rispettivamente con Vola colomba, Papaveri e papere e Una donna prega. In quegli anni si dedicò contemporaneamente anche al cinema trovando anche in questo caso acclamazione e fama. La troviamo ad esempio in pellicole come Ci troviamo in galleria e Canzone appassionata. Il suo ultimo film risale invece al 1978, Melodrammore con regia di Maurizio Costanzo.

La vita privata di Nilla Pizzi

Ma cosa sappiamo sulla vita privata dell’attrice e cantante? Nilla Pizzi, che aveva altre due sorelle minori, Liliana e Denisa, si sposò nel 1940 con Guido Pizzi che pur avendo il suo stesso cognome non era un parente (il cognome era molto diffuso nella zona). Ma la chiamata alla armi del giovane fece, di fatto, decadere il matrimonio che venne annullato qualche anno più tardi. Nel corso della sua vita l’attrice ebbe altre due storie d’amore importanti: quella con Cinico Angelini e con il collega Gino Latilla. La cantante non ha mai avuto figli.